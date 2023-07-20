Первоклассник из Петербурга получил сотрясение после наезда самоката

В Санкт-Петербурге госпитализировали первоклассника, которого сбил мужчина на электросамокате. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
«В состоянии средней степени тяжести ребенок доставлен в детскую больницу», — передает РЕН ТВ. У мальчика выявили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
По информации телеканала, в момент столкновения ребенок ехал на обычном самокате по тротуару. 29-летний мужчина, сбивший ребенка, ранее получал штраф за езду на автомобиле без страховки.
Ранее в Тюмени женщина сбила на пешеходном переходе трехлетнюю девочку, которая ехала на самокате. Бабушка с внучкой пересекали перекресток на зеленый сигнал светофора.
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