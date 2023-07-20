Первоклассник из Петербурга получил сотрясение после наезда самоката

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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам Челябинска. Челябинск, крест, самокат, электросамокат
У ребенка выявили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга Фото:

В Санкт-Петербурге госпитализировали первоклассника, которого сбил мужчина на электросамокате. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

«В состоянии средней степени тяжести ребенок доставлен в детскую больницу», — передает РЕН ТВ. У мальчика выявили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

По информации телеканала, в момент столкновения ребенок ехал на обычном самокате по тротуару. 29-летний мужчина, сбивший ребенка, ранее получал штраф за езду на автомобиле без страховки.

Ранее в Тюмени женщина сбила на пешеходном переходе трехлетнюю девочку, которая ехала на самокате. Бабушка с внучкой пересекали перекресток на зеленый сигнал светофора.

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В Санкт-Петербурге госпитализировали первоклассника, которого сбил мужчина на электросамокате. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. «В состоянии средней степени тяжести ребенок доставлен в детскую больницу», — передает РЕН ТВ. У мальчика выявили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. По информации телеканала, в момент столкновения ребенок ехал на обычном самокате по тротуару. 29-летний мужчина, сбивший ребенка, ранее получал штраф за езду на автомобиле без страховки. Ранее в Тюмени женщина сбила на пешеходном переходе трехлетнюю девочку, которая ехала на самокате. Бабушка с внучкой пересекали перекресток на зеленый сигнал светофора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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