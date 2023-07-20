ЕС бросит все силы на помощь Украине после прекращения зерновой сделки

Боррель: ЕС увеличит экспорт украинского зерна

20 июля 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Союзники Киева должны открывать свои границы и помогать транспортировке зерна, заявил Жозеп Боррель Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Евросоюз увеличит экспорт украинского зерна через свои порты после выхода России из зерновой сделки. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. «Мы должны будем увеличить возможности по экспорту украинского зерна через наши порты. Это означает, что соседи Украины должны предпринимать большие усилия», — заявил глава Боррель перед началом в Брюсселе заседания европейских министров иностранных дел. Он также отметил, что, помимо моря, у ЕС есть «маршруты солидарности», которые позволяют вывозить большие объемы зерна. Боррель добавил, что союзники Киева должны открывать свои границы и помогать транспортировке зерна. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что Россия выходит из зерновой сделки. Президент Украины Владимир Зеленский предложил продолжить сделку без участия РФ, передает «Национальная служба новостей». По словам президента РФ Владимира Путина, Запад сделал все, чтобы разрушить зерновую сделку. Он отметил, что условием возвращения страны в зерновую сделку является учет всех принципов участия Москвы в черноморской инициативе.

Евросоюз увеличит экспорт украинского зерна через свои порты после выхода России из зерновой сделки. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. «Мы должны будем увеличить возможности по экспорту украинского зерна через наши порты. Это означает, что соседи Украины должны предпринимать большие усилия», — заявил глава Боррель перед началом в Брюсселе заседания европейских министров иностранных дел. Он также отметил, что, помимо моря, у ЕС есть «маршруты солидарности», которые позволяют вывозить большие объемы зерна. Боррель добавил, что союзники Киева должны открывать свои границы и помогать транспортировке зерна. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что Россия выходит из зерновой сделки. Президент Украины Владимир Зеленский предложил продолжить сделку без участия РФ, передает «Национальная служба новостей». По словам президента РФ Владимира Путина, Запад сделал все, чтобы разрушить зерновую сделку. Он отметил, что условием возвращения страны в зерновую сделку является учет всех принципов участия Москвы в черноморской инициативе.