Педофил, который шантажировал девочку из свердловского детдома, избежал тюрьмы

Предполагаемый педофил остался на свободе из-за действий активистки из Тюмени Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Педофил, который шантажировал девочку-подростка из детского дома в поселке Заводоуспенское (Свердловская область), остался на свободе. Мужчина находился в разработке у силовиков несколько месяцев, но посадить преступника не удалось из-за слитых в СМИ деталях расследования. В итоге дело передали в Краснодар. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился источник в силовых структурах.

«Представители силовых структур вели оперативные действия, чтобы поймать злоумышленника. Так сказать, готовили доказательную базу несколько месяцев. До поимки преступника оставалось немного, но в итоге мужчина остался на свободе, а дело передали в СКР по Краснодарскому краю. А произошло это из-за утечки оперативных сведений в СМИ. Про детали оперативных мероприятий СМИ рассказала глава тюменского благотворительного фонда „Талисман детства“ Елена Веселая», — отметил собеседник агентства.

По словам источника агентства, Веселая игнорировала просьбу силовиков не раскрывать данные, так как это может развалить все дело. В итоге злоумышленник воспользовался информацией, которую публиковали СМИ, благодаря чему и остался на свободе.

«Следователи много раз просили госпожу Веселую не рассказать о данном расследовании, так как это может сыграть на руку преступнику. Она нас не послушала, всю информацию передала журналистам. Злоумышленник читал все публикации, которые выходили в СМИ. И он сумел воспользоваться этой информацией. Преступник удалил все из телефона, после чего избавился от него. А позже приобрел новую симку и новое устройство. Теперь он находится под подпиской о невыезде, а дело будут вести краснодарские следователи», — резюмировал источник из силовых структур.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием к Елене Веселой. На звонок корреспондента она не ответила. В региональном СК не стали комментировать ситуацию. Однако глава СК РФ Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль, о чем сообщалось в telegram-канале ведомства.

Ранее URA.RU писало о том, что ребенок из свердловского детдома стал жертвой педофила-шантажиста. Мужчина заставлял девочку позировать обнаженной на видео. Позже шантажист разослал интимные фото подростка одноклассникам. Школьница подверглась буллингу со стороны сверстников. Тогда на защиту ребенка встала руководитель тюменского фонда «Талисман детства» Елена Веселая. Она и сообщила в СМИ детали дела.