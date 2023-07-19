Детский экофорум в Челябинске станет популярным в России, считает Текслер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске пройдет детский Всероссийский экофорум, на который съедутся школьники из 16 регионов страны. Об этом URA.RU сообщили 20 июля в пресс-службе экологического фонда «Компас».

«В правительстве региона 19 июля прошло совещание в рамках подготовки детского экофорума. Оператором мероприятия является фонд „Компас“. В форуме примут участие дети из 16 регионов: Башкирии, Татарстана, ЛНР, ДНР, Московской, Ленинградской, Новосибирской области», — уточнили в пресс-службе.

На совещании рабочая группа сформировала архитектуру деловой программы, провела переговоры с партнерами, определилась с площадкой и участниками. Мероприятия форума: мастер-классы, выставки, работа в командах над проектами и их презентация, награждение победителей, пройдут в два дня.

«Для области форум является важным и ответственным событием. Экология — один из драйверов развития нашего региона. Челябинск готов стать центром притяжения для детей, неравнодушных к теме природы. Уверен, что год за годом мероприятие будет набирать обороты, увеличивать количество регионов-участников и расширять содержательную часть», — цитирует губернатора Челябинской области Алексея Текслера пресс-служба фонда.

О том, что Челябинск станет экологической столицей, было заявлено 3 февраля. Тогда такая договоренность возникла между губернатором Текслером и главой экофонда «Компас» Татьяной Ковалевой.

Губернатор Алексей Текслер встретился с директором фонда «Компас» Татьяной Ковалевой Фото: telegram-канал «Фонд „КОМПАС“»