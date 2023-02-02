Челябинск станет детской экологической столицей

Челябинск в 2023 году станет детской экостолицей. Об этом, по сообщению пресс-службы главы области, 3 февраля договорились губернатор региона Алексей Текслер и глава экологического фонда «Компас» Татьяна Ковалева.
«Челябинская область должна стать центром притяжения для детей, мечтающих связать жизнь с профессией эколога и неравнодушных к природе. Договоренность достигнута между Алексеем Текслером и Татьяной Ковалевой», — уточнили в правительстве области.
В регионе начали готовиться к проведению очередного Детского экологического форума. Мероприятие выведут на федеральный уровень. Площадка, по мнению Ковалевой, должна стать визитной карточкой области. Гостья уверена: экология способная придать импульс развитию промышленности области.
Провести форум планируют осенью. Участие в нем примут представители десяти регионов страны. Впервые в Челябинск приедут подростки регионов Донбасса.
Фонд «Компас» появился в России весной 2022 года. Он призван стать центром всех экологических начинаний страны. Председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин считает, что россияне будут принимать активное участие в природоохранных мероприятиях, в том числе в рамках фонда.
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