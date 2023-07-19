Житель ЯНАО стал фигурантом уголовного дела за чтение переписки бывшей жены

20 июля 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Житель села Гыда без разрешения прочитал переписку бывшей жены и попал под статью Фото: Московец Илья © URA.RU Житель села Гыда Тазовского района ЯНАО прочитал частную переписку бывшей жены, без разрешения взяв ее телефон. За это ему грозит уголовная ответственность по статье УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров», сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. «Мужчина, отобрав телефон у бывшей супруги без ее согласия, умышленно ознакомился с личной перепиской потерпевшей, составляющей ее личную тайну. Своими преступными действиями подозреваемый нарушил тайну переписки и иных сообщений, чем причинил женщине моральный вред», — сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте. Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления. По данной статье обвиняемому может грозить штраф до 80 тысяч рублей, общественные работы в объеме до 360 часов или исправительный работы сроком до 1 года. Ранее URA.RU рассказало, что житель Лабытнанги опубликовал в сети интимные фото своей сожительницы. Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком на два года.

Житель села Гыда Тазовского района ЯНАО прочитал частную переписку бывшей жены, без разрешения взяв ее телефон. За это ему грозит уголовная ответственность по статье УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров», сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. «Мужчина, отобрав телефон у бывшей супруги без ее согласия, умышленно ознакомился с личной перепиской потерпевшей, составляющей ее личную тайну. Своими преступными действиями подозреваемый нарушил тайну переписки и иных сообщений, чем причинил женщине моральный вред», — сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте. Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления. По данной статье обвиняемому может грозить штраф до 80 тысяч рублей, общественные работы в объеме до 360 часов или исправительный работы сроком до 1 года. Ранее URA.RU рассказало, что житель Лабытнанги опубликовал в сети интимные фото своей сожительницы. Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком на два года.