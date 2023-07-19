В ХМАО возник острый дефицит работников автосервисов

В Ханты-Мансийском автономном округе образовалась нехватка работников автосервисов. За последний месяц в сфере автомобильного бизнеса региона среди всех отраслей возник самый большой дефицит кадров.
«Сфера автомобильного бизнеса в ХМАО за последний месяц получила hh-индекс 1.0, который означает острый дефицит соискателей», — следует из данных открытой аналитики HeadHunter. Сервис рассчитывает индекс, исходя из соотношения количества активных резюме к вакансиям.
Наряду со сферой автобизнеса нехватка кадров наблюдается в отрасли розничной торговли, медицины и фармацевтики. Также работодатели испытывают дефицит рабочего персонала и специалистов в сфере продаж.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО снизилась заработная плата. В июне сумма, которую в среднем готовы платить работодатели своим сотрудникам, составила 48 тысяч рублей.
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