19 июля 2023

В ХМАО возник острый дефицит работников автосервисов

© Служба новостей «URA.RU»
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В сфере автобизнеса Югры образовался самый большой дефицит кадров Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе образовалась нехватка работников автосервисов. За последний месяц в сфере автомобильного бизнеса региона среди всех отраслей возник самый большой дефицит кадров.

«Сфера автомобильного бизнеса в ХМАО за последний месяц получила hh-индекс 1.0, который означает острый дефицит соискателей», — следует из данных открытой аналитики HeadHunter. Сервис рассчитывает индекс, исходя из соотношения количества активных резюме к вакансиям.

Наряду со сферой автобизнеса нехватка кадров наблюдается в отрасли розничной торговли, медицины и фармацевтики. Также работодатели испытывают дефицит рабочего персонала и специалистов в сфере продаж.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО снизилась заработная плата. В июне сумма, которую в среднем готовы платить работодатели своим сотрудникам, составила 48 тысяч рублей.

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В Ханты-Мансийском автономном округе образовалась нехватка работников автосервисов. За последний месяц в сфере автомобильного бизнеса региона среди всех отраслей возник самый большой дефицит кадров. «Сфера автомобильного бизнеса в ХМАО за последний месяц получила hh-индекс 1.0, который означает острый дефицит соискателей», — следует из данных открытой аналитики HeadHunter. Сервис рассчитывает индекс, исходя из соотношения количества активных резюме к вакансиям. Наряду со сферой автобизнеса нехватка кадров наблюдается в отрасли розничной торговли, медицины и фармацевтики. Также работодатели испытывают дефицит рабочего персонала и специалистов в сфере продаж. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО снизилась заработная плата. В июне сумма, которую в среднем готовы платить работодатели своим сотрудникам, составила 48 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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