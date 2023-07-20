Певец Shaman показал клип, снятый в зоне СВО

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Выступление исполнителя Shaman на концерте по случаю Дня Победы. Екатеринбург, shaman, дронов ярослав, певец шаман
В клипе показали героев спецоперации, рассказал Ярослав Дронов Фото:

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) выложил новый клип, который был снят в зоне спецоперации во время тура по городам новых регионов. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Документальные кадры посещения госпиталей и военных частей в зоне СВО, съемки концертов в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне, а также реальная боевая хроника — все это легло в основу нового клипа «Мой бой», — заявил Shaman. Об этом он написал в своем telegram-канале.

В видео Shaman фигурируют герои СВО. Среди них боец легендарного интернационального батальона «Пятнашка» с позывным «Апаче», медсестры Ирина, Елена и врач-анестезиолог Кристина, доброволец Сергей, сын героя ДНР и первого главы республики Александра Захарченко, а также корреспондент «Соловьев LIVE» Андрей Гусельников и военкор Александр Матюшин. По словам певца, эти люди, не зная усталости, с риском для жизни и на пределе человеческих возможностей ежедневно выполняют свой долг, поскольку понимают, что за ними стоит вся страна и от каждого из них зависит будущее России.

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Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) выложил новый клип, который был снят в зоне спецоперации во время тура по городам новых регионов. Об этом он сообщил в соцсетях. «Документальные кадры посещения госпиталей и военных частей в зоне СВО, съемки концертов в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне, а также реальная боевая хроника — все это легло в основу нового клипа «Мой бой», — заявил Shaman. Об этом он написал в своем telegram-канале. В видео Shaman фигурируют герои СВО. Среди них боец легендарного интернационального батальона «Пятнашка» с позывным «Апаче», медсестры Ирина, Елена и врач-анестезиолог Кристина, доброволец Сергей, сын героя ДНР и первого главы республики Александра Захарченко, а также корреспондент «Соловьев LIVE» Андрей Гусельников и военкор Александр Матюшин. По словам певца, эти люди, не зная усталости, с риском для жизни и на пределе человеческих возможностей ежедневно выполняют свой долг, поскольку понимают, что за ними стоит вся страна и от каждого из них зависит будущее России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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