Певец Shaman показал клип, снятый в зоне СВО

20 июля 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

В клипе показали героев спецоперации, рассказал Ярослав Дронов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) выложил новый клип, который был снят в зоне спецоперации во время тура по городам новых регионов. Об этом он сообщил в соцсетях. «Документальные кадры посещения госпиталей и военных частей в зоне СВО, съемки концертов в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне, а также реальная боевая хроника — все это легло в основу нового клипа «Мой бой», — заявил Shaman. Об этом он написал в своем telegram-канале. В видео Shaman фигурируют герои СВО. Среди них боец легендарного интернационального батальона «Пятнашка» с позывным «Апаче», медсестры Ирина, Елена и врач-анестезиолог Кристина, доброволец Сергей, сын героя ДНР и первого главы республики Александра Захарченко, а также корреспондент «Соловьев LIVE» Андрей Гусельников и военкор Александр Матюшин. По словам певца, эти люди, не зная усталости, с риском для жизни и на пределе человеческих возможностей ежедневно выполняют свой долг, поскольку понимают, что за ними стоит вся страна и от каждого из них зависит будущее России.

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) выложил новый клип, который был снят в зоне спецоперации во время тура по городам новых регионов. Об этом он сообщил в соцсетях. «Документальные кадры посещения госпиталей и военных частей в зоне СВО, съемки концертов в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне, а также реальная боевая хроника — все это легло в основу нового клипа «Мой бой», — заявил Shaman. Об этом он написал в своем telegram-канале. В видео Shaman фигурируют герои СВО. Среди них боец легендарного интернационального батальона «Пятнашка» с позывным «Апаче», медсестры Ирина, Елена и врач-анестезиолог Кристина, доброволец Сергей, сын героя ДНР и первого главы республики Александра Захарченко, а также корреспондент «Соловьев LIVE» Андрей Гусельников и военкор Александр Матюшин. По словам певца, эти люди, не зная усталости, с риском для жизни и на пределе человеческих возможностей ежедневно выполняют свой долг, поскольку понимают, что за ними стоит вся страна и от каждого из них зависит будущее России.