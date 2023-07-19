Выживший после нападения белого медведя в Ямальском районе ЯНАО Олег Лаптандер рассказал подробности встречи со зверем. Об этом он сообщил в интервью «Ямал-Медиа».
«Мы спали, я услышал, кто-то за дверью, открываю, а там белый медведь. Пока я медведя отвлекал, моя жена с внучкой выбежали и побежали за помощью», — сообщил Олег Лаптандер в интервью корреспонденту «Ямал-Медиа».
Он также сказал, что ему на помощь пришел работник фактории Усть-Юрибей Игорь. Он взял удар на себя и сумел отвлечь животное. Олег рассказал, что обычно так далеко медведи не заходят. Ранее медведей замечали в вахтовом поселке Бованенково.
Также СМИ сообщают, что состояние Олега Лаптандера стабильно. Он находится в реанимационном отделении Салехардской городской больницы.
Ранее URA.RU рассказало, что у фактории Усть-Юрибей Ямальского района 19 июля белый медведь напал на человека. Сотрудники по охране биоресурсов ЯНАО проводят мероприятия, чтобы отогнать животное от места проживания людей.
Видео: «Ямал-Медиа»
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