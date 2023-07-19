Выживший после нападения белого медведя в ЯНАО рассказал детали происшествия. Видео

«Ямал-Медиа»: повстречавшийся с белым медведем Олег Лаптандер сообщил детали происшествия

20 июля 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

Белый медведь напал на людей в ЯНАО Фото: Размик Закарян © URA.RU Выживший после нападения белого медведя в Ямальском районе ЯНАО Олег Лаптандер рассказал подробности встречи со зверем. Об этом он сообщил в интервью «Ямал-Медиа». «Мы спали, я услышал, кто-то за дверью, открываю, а там белый медведь. Пока я медведя отвлекал, моя жена с внучкой выбежали и побежали за помощью», — сообщил Олег Лаптандер в интервью корреспонденту «Ямал-Медиа». Он также сказал, что ему на помощь пришел работник фактории Усть-Юрибей Игорь. Он взял удар на себя и сумел отвлечь животное. Олег рассказал, что обычно так далеко медведи не заходят. Ранее медведей замечали в вахтовом поселке Бованенково. Также СМИ сообщают, что состояние Олега Лаптандера стабильно. Он находится в реанимационном отделении Салехардской городской больницы. Ранее URA.RU рассказало, что у фактории Усть-Юрибей Ямальского района 19 июля белый медведь напал на человека. Сотрудники по охране биоресурсов ЯНАО проводят мероприятия, чтобы отогнать животное от места проживания людей. Видео: «Ямал-Медиа»

Выживший после нападения белого медведя в Ямальском районе ЯНАО Олег Лаптандер рассказал подробности встречи со зверем. Об этом он сообщил в интервью «Ямал-Медиа». «Мы спали, я услышал, кто-то за дверью, открываю, а там белый медведь. Пока я медведя отвлекал, моя жена с внучкой выбежали и побежали за помощью», — сообщил Олег Лаптандер в интервью корреспонденту «Ямал-Медиа». Он также сказал, что ему на помощь пришел работник фактории Усть-Юрибей Игорь. Он взял удар на себя и сумел отвлечь животное. Олег рассказал, что обычно так далеко медведи не заходят. Ранее медведей замечали в вахтовом поселке Бованенково. Также СМИ сообщают, что состояние Олега Лаптандера стабильно. Он находится в реанимационном отделении Салехардской городской больницы. Ранее URA.RU рассказало, что у фактории Усть-Юрибей Ямальского района 19 июля белый медведь напал на человека. Сотрудники по охране биоресурсов ЯНАО проводят мероприятия, чтобы отогнать животное от места проживания людей. Видео: «Ямал-Медиа»