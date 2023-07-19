19 июля 2023

Выживший после нападения белого медведя в ЯНАО рассказал детали происшествия. Видео

«Ямал-Медиа»: повстречавшийся с белым медведем Олег Лаптандер сообщил детали происшествия
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый питомец зоопарка медвежонок Хатанга. Екатеринбург, зоопарк, белый медведь
Белый медведь напал на людей в ЯНАО Фото:

Выживший после нападения белого медведя в Ямальском районе ЯНАО Олег Лаптандер рассказал подробности встречи со зверем. Об этом он сообщил в интервью «Ямал-Медиа».

«Мы спали, я услышал, кто-то за дверью, открываю, а там белый медведь. Пока я медведя отвлекал, моя жена с внучкой выбежали и побежали за помощью», — сообщил Олег Лаптандер в интервью корреспонденту «Ямал-Медиа».

Он также сказал, что ему на помощь пришел работник фактории Усть-Юрибей Игорь. Он взял удар на себя и сумел отвлечь животное. Олег рассказал, что обычно так далеко медведи не заходят. Ранее медведей замечали в вахтовом поселке Бованенково.

Также СМИ сообщают, что состояние Олега Лаптандера стабильно. Он находится в реанимационном отделении Салехардской городской больницы.

Ранее URA.RU рассказало, что у фактории Усть-Юрибей Ямальского района 19 июля белый медведь напал на человека. Сотрудники по охране биоресурсов ЯНАО проводят мероприятия, чтобы отогнать животное от места проживания людей.

Видео: «Ямал-Медиа»

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Выживший после нападения белого медведя в Ямальском районе ЯНАО Олег Лаптандер рассказал подробности встречи со зверем. Об этом он сообщил в интервью «Ямал-Медиа». «Мы спали, я услышал, кто-то за дверью, открываю, а там белый медведь. Пока я медведя отвлекал, моя жена с внучкой выбежали и побежали за помощью», — сообщил Олег Лаптандер в интервью корреспонденту «Ямал-Медиа». Он также сказал, что ему на помощь пришел работник фактории Усть-Юрибей Игорь. Он взял удар на себя и сумел отвлечь животное. Олег рассказал, что обычно так далеко медведи не заходят. Ранее медведей замечали в вахтовом поселке Бованенково. Также СМИ сообщают, что состояние Олега Лаптандера стабильно. Он находится в реанимационном отделении Салехардской городской больницы. Ранее URA.RU рассказало, что у фактории Усть-Юрибей Ямальского района 19 июля белый медведь напал на человека. Сотрудники по охране биоресурсов ЯНАО проводят мероприятия, чтобы отогнать животное от места проживания людей. Видео: «Ямал-Медиа»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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