Захарова прокомментировала включение новых стран в БРИКС

Мария Захарова: пока рано говорить о включении новых стран в БРИКС

20 июля 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что пока рано говорить о включении новых стран в состав БРИКС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия приветствует потенциальные государства-члены БРИКС (союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР), но говорить о включении новых стран в состав объединения рано. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос URA.RU. «Пока рано говорить о включении новых стран в состав БРИКС, но мы приветствуем потенциальные государства-члены. Мы пока не комментируем конкретные заявки. Лидеры пяти стран-членов БРИКС рассмотрят все заявки на саммите, который состоится в августе в южноафриканском Йоханнесбурге», — пояснила Мария Захарова. 14 июня 2023 года Египет подал заявку на вступление в БРИКС, Москва ее поддержала. Уже 19 июня поступила следующая заявка от Бангладеш. Спустя 10 дней 29 июня официально заявила о своем намерении присоединиться к союзу Эфиопия. 7 июля МИД Белоруссии заявил о передаче Бразилии ноты о намерении страны также вступить в БРИКС. Все эти заявки будут рассмотрены на на саммите в ЮАР 23 августа. Президент РФ Владимир Путин примет участие в нем дистанционно.

Россия приветствует потенциальные государства-члены БРИКС (союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР), но говорить о включении новых стран в состав объединения рано. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос URA.RU. «Пока рано говорить о включении новых стран в состав БРИКС, но мы приветствуем потенциальные государства-члены. Мы пока не комментируем конкретные заявки. Лидеры пяти стран-членов БРИКС рассмотрят все заявки на саммите, который состоится в августе в южноафриканском Йоханнесбурге», — пояснила Мария Захарова. 14 июня 2023 года Египет подал заявку на вступление в БРИКС, Москва ее поддержала. Уже 19 июня поступила следующая заявка от Бангладеш. Спустя 10 дней 29 июня официально заявила о своем намерении присоединиться к союзу Эфиопия. 7 июля МИД Белоруссии заявил о передаче Бразилии ноты о намерении страны также вступить в БРИКС. Все эти заявки будут рассмотрены на на саммите в ЮАР 23 августа. Президент РФ Владимир Путин примет участие в нем дистанционно.