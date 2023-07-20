Захарова прокомментировала включение новых стран в БРИКС

Мария Захарова: пока рано говорить о включении новых стран в БРИКС
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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, захарова мария
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что пока рано говорить о включении новых стран в состав БРИКС Фото:

Россия приветствует потенциальные государства-члены БРИКС (союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР), но говорить о включении новых стран в состав объединения рано. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос URA.RU.

«Пока рано говорить о включении новых стран в состав БРИКС, но мы приветствуем потенциальные государства-члены. Мы пока не комментируем конкретные заявки. Лидеры пяти стран-членов БРИКС рассмотрят все заявки на саммите, который состоится в августе в южноафриканском Йоханнесбурге», — пояснила Мария Захарова.

14 июня 2023 года Египет подал заявку на вступление в БРИКС, Москва ее поддержала. Уже 19 июня поступила следующая заявка от Бангладеш. Спустя 10 дней 29 июня официально заявила о своем намерении присоединиться к союзу Эфиопия. 7 июля МИД Белоруссии заявил о передаче Бразилии ноты о намерении страны также вступить в БРИКС. Все эти заявки будут рассмотрены на на саммите в ЮАР 23 августа. Президент РФ Владимир Путин примет участие в нем дистанционно.

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Россия приветствует потенциальные государства-члены БРИКС (союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР), но говорить о включении новых стран в состав объединения рано. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос URA.RU. «Пока рано говорить о включении новых стран в состав БРИКС, но мы приветствуем потенциальные государства-члены. Мы пока не комментируем конкретные заявки. Лидеры пяти стран-членов БРИКС рассмотрят все заявки на саммите, который состоится в августе в южноафриканском Йоханнесбурге», — пояснила Мария Захарова. 14 июня 2023 года Египет подал заявку на вступление в БРИКС, Москва ее поддержала. Уже 19 июня поступила следующая заявка от Бангладеш. Спустя 10 дней 29 июня официально заявила о своем намерении присоединиться к союзу Эфиопия. 7 июля МИД Белоруссии заявил о передаче Бразилии ноты о намерении страны также вступить в БРИКС. Все эти заявки будут рассмотрены на на саммите в ЮАР 23 августа. Президент РФ Владимир Путин примет участие в нем дистанционно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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