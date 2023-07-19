Застройщики Тюмени предсказывают волну судебных разбирательств с дольщиками

После отмены антикризисных послаблений девелоперы ожидают всплеска «потребительского экстремизма»

20 июля 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

Девелоперы предполагают, что в ближайшие месяцы юридические и судебные издержки увеличатся в несколько раз Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские застройщики предсказывают волну судебных разбирательств с участниками долевого строительства после того, как Правительство России отменило антикризисные послабления. О ситуации, которая сложится на рынке после завершения действия постановления №442, URA.RU рассказали представители компании «Брусника». «В документе было закреплено право на отказ от подписания передаточного акта только в том случае, если выявленный дефект существенный. При несущественном дольщик должен был подписать акт, обратиться к застройщику с требованием об его устранении. Теперь же дольщик получает право отказаться от подписания передаточного акта при наличии любого недостатка», — пояснили URA.RU в «Бруснике». Эксперты добавляют, что при возникновении спора девелопер и покупатель могут привлечь независимого эксперта, однако нормативных требований к такой экспертизе не существует. «Все это приведет к увеличению „потребительского экстремизма“, усложнит нам работу и перегрузит службы правовой поддержки девелоперов», — добавил собеседник URA.RU в «Бруснике». Так же застройщики предполагают, что это косвенно может сказаться на стоимости жилья и на рыке — возросшие юридические расходы потребуют дополнительных денежных средств. Ранее URA.RU рассказало еще об одном решении, которое может повлиять на рынок недвижимости Тюменской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменские застройщики предсказывают волну судебных разбирательств с участниками долевого строительства после того, как Правительство России отменило антикризисные послабления. О ситуации, которая сложится на рынке после завершения действия постановления №442, URA.RU рассказали представители компании «Брусника». «В документе было закреплено право на отказ от подписания передаточного акта только в том случае, если выявленный дефект существенный. При несущественном дольщик должен был подписать акт, обратиться к застройщику с требованием об его устранении. Теперь же дольщик получает право отказаться от подписания передаточного акта при наличии любого недостатка», — пояснили URA.RU в «Бруснике». Эксперты добавляют, что при возникновении спора девелопер и покупатель могут привлечь независимого эксперта, однако нормативных требований к такой экспертизе не существует. «Все это приведет к увеличению „потребительского экстремизма“, усложнит нам работу и перегрузит службы правовой поддержки девелоперов», — добавил собеседник URA.RU в «Бруснике». Так же застройщики предполагают, что это косвенно может сказаться на стоимости жилья и на рыке — возросшие юридические расходы потребуют дополнительных денежных средств. Ранее URA.RU рассказало еще об одном решении, которое может повлиять на рынок недвижимости Тюменской области.