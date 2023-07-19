Застройщики Тюмени предсказывают волну судебных разбирательств с дольщиками

Тюменские застройщики предсказывают волну судебных разбирательств с участниками долевого строительства после того, как Правительство России отменило антикризисные послабления. О ситуации, которая сложится на рынке после завершения действия постановления №442, URA.RU рассказали представители компании «Брусника».
«В документе было закреплено право на отказ от подписания передаточного акта только в том случае, если выявленный дефект существенный. При несущественном дольщик должен был подписать акт, обратиться к застройщику с требованием об его устранении. Теперь же дольщик получает право отказаться от подписания передаточного акта при наличии любого недостатка», — пояснили URA.RU в «Бруснике».
Эксперты добавляют, что при возникновении спора девелопер и покупатель могут привлечь независимого эксперта, однако нормативных требований к такой экспертизе не существует. «Все это приведет к увеличению „потребительского экстремизма“, усложнит нам работу и перегрузит службы правовой поддержки девелоперов», — добавил собеседник URA.RU в «Бруснике».
Так же застройщики предполагают, что это косвенно может сказаться на стоимости жилья и на рыке — возросшие юридические расходы потребуют дополнительных денежных средств. Ранее URA.RU рассказало еще об одном решении, которое может повлиять на рынок недвижимости Тюменской области.
Тюменские застройщики предсказывают волну судебных разбирательств с участниками долевого строительства после того, как Правительство России отменило антикризисные послабления. О ситуации, которая сложится на рынке после завершения действия постановления №442, URA.RU рассказали представители компании «Брусника». «В документе было закреплено право на отказ от подписания передаточного акта только в том случае, если выявленный дефект существенный. При несущественном дольщик должен был подписать акт, обратиться к застройщику с требованием об его устранении. Теперь же дольщик получает право отказаться от подписания передаточного акта при наличии любого недостатка», — пояснили URA.RU в «Бруснике». Эксперты добавляют, что при возникновении спора девелопер и покупатель могут привлечь независимого эксперта, однако нормативных требований к такой экспертизе не существует. «Все это приведет к увеличению „потребительского экстремизма“, усложнит нам работу и перегрузит службы правовой поддержки девелоперов», — добавил собеседник URA.RU в «Бруснике». Так же застройщики предполагают, что это косвенно может сказаться на стоимости жилья и на рыке — возросшие юридические расходы потребуют дополнительных денежных средств. Ранее URA.RU рассказало еще об одном решении, которое может повлиять на рынок недвижимости Тюменской области.