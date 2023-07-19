19 июля 2023

Застройщики Тюмени предсказывают волну судебных разбирательств с дольщиками

После отмены антикризисных послаблений девелоперы ожидают всплеска «потребительского экстремизма»
© Служба новостей «URA.RU»
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Жк Горизонт. Тюмень , строительство, жк горизонт
Девелоперы предполагают, что в ближайшие месяцы юридические и судебные издержки увеличатся в несколько раз Фото:

Тюменские застройщики предсказывают волну судебных разбирательств с участниками долевого строительства после того, как Правительство России отменило антикризисные послабления. О ситуации, которая сложится на рынке после завершения действия постановления №442, URA.RU рассказали представители компании «Брусника».

«В документе было закреплено право на отказ от подписания передаточного акта только в том случае, если выявленный дефект существенный. При несущественном дольщик должен был подписать акт, обратиться к застройщику с требованием об его устранении. Теперь же дольщик получает право отказаться от подписания передаточного акта при наличии любого недостатка», — пояснили URA.RU в «Бруснике».

Эксперты добавляют, что при возникновении спора девелопер и покупатель могут привлечь независимого эксперта, однако нормативных требований к такой экспертизе не существует. «Все это приведет к увеличению „потребительского экстремизма“, усложнит нам работу и перегрузит службы правовой поддержки девелоперов», — добавил собеседник URA.RU в «Бруснике».

Так же застройщики предполагают, что это косвенно может сказаться на стоимости жилья и на рыке — возросшие юридические расходы потребуют дополнительных денежных средств. Ранее URA.RU рассказало еще об одном решении, которое может повлиять на рынок недвижимости Тюменской области.

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Тюменские застройщики предсказывают волну судебных разбирательств с участниками долевого строительства после того, как Правительство России отменило антикризисные послабления. О ситуации, которая сложится на рынке после завершения действия постановления №442, URA.RU рассказали представители компании «Брусника». «В документе было закреплено право на отказ от подписания передаточного акта только в том случае, если выявленный дефект существенный. При несущественном дольщик должен был подписать акт, обратиться к застройщику с требованием об его устранении. Теперь же дольщик получает право отказаться от подписания передаточного акта при наличии любого недостатка», — пояснили URA.RU в «Бруснике». Эксперты добавляют, что при возникновении спора девелопер и покупатель могут привлечь независимого эксперта, однако нормативных требований к такой экспертизе не существует. «Все это приведет к увеличению „потребительского экстремизма“, усложнит нам работу и перегрузит службы правовой поддержки девелоперов», — добавил собеседник URA.RU в «Бруснике». Так же застройщики предполагают, что это косвенно может сказаться на стоимости жилья и на рыке — возросшие юридические расходы потребуют дополнительных денежных средств. Ранее URA.RU рассказало еще об одном решении, которое может повлиять на рынок недвижимости Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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