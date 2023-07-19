В челябинском ХК «Трактор» подтвердили задержание своего топ-менеджера

В челябинском ХК «Трактор» подтвердили задержание спортивного директора Александра Шинина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе клуба, сейчас ведутся следственные действия.
«Сегодня стало известно о ситуации с участием Александра Шинина. Ведутся следственные действия, о дальнейшем ходе которых будет сообщено в официальных источниках. „Трактор“ принял решение о прекращении сотрудничества со специалистом», — сообщили URA.RU в пресс-службе клуба.
Шинина задержали по подозрению в хранении наркотиков. При обыске у него нашли несколько граммов мефедрона. В правоохранительных органах официально ситуацию пока не комментируют.
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