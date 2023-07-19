19 июля 2023

В челябинском ХК «Трактор» подтвердили задержание своего топ-менеджера

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на встрече с президентом КХЛ Алексеем Морозовым. Челябинск, трактор, ледовая арена трактор
В отношении бывшего спортивного директора ХК «Трактор» Александра Шинина ведутся следственные действия Фото:

В челябинском ХК «Трактор» подтвердили задержание спортивного директора Александра Шинина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе клуба, сейчас ведутся следственные действия.

«Сегодня стало известно о ситуации с участием Александра Шинина. Ведутся следственные действия, о дальнейшем ходе которых будет сообщено в официальных источниках. „Трактор“ принял решение о прекращении сотрудничества со специалистом», — сообщили URA.RU в пресс-службе клуба.

Шинина задержали по подозрению в хранении наркотиков. При обыске у него нашли несколько граммов мефедрона. В правоохранительных органах официально ситуацию пока не комментируют.

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В челябинском ХК «Трактор» подтвердили задержание спортивного директора Александра Шинина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе клуба, сейчас ведутся следственные действия. «Сегодня стало известно о ситуации с участием Александра Шинина. Ведутся следственные действия, о дальнейшем ходе которых будет сообщено в официальных источниках. „Трактор“ принял решение о прекращении сотрудничества со специалистом», — сообщили URA.RU в пресс-службе клуба. Шинина задержали по подозрению в хранении наркотиков. При обыске у него нашли несколько граммов мефедрона. В правоохранительных органах официально ситуацию пока не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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