В челябинском ХК «Трактор» подтвердили задержание своего топ-менеджера

20 июля 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

В отношении бывшего спортивного директора ХК «Трактор» Александра Шинина ведутся следственные действия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В челябинском ХК «Трактор» подтвердили задержание спортивного директора Александра Шинина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе клуба, сейчас ведутся следственные действия. «Сегодня стало известно о ситуации с участием Александра Шинина. Ведутся следственные действия, о дальнейшем ходе которых будет сообщено в официальных источниках. „Трактор“ принял решение о прекращении сотрудничества со специалистом», — сообщили URA.RU в пресс-службе клуба. Шинина задержали по подозрению в хранении наркотиков. При обыске у него нашли несколько граммов мефедрона. В правоохранительных органах официально ситуацию пока не комментируют.

В челябинском ХК «Трактор» подтвердили задержание спортивного директора Александра Шинина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе клуба, сейчас ведутся следственные действия. «Сегодня стало известно о ситуации с участием Александра Шинина. Ведутся следственные действия, о дальнейшем ходе которых будет сообщено в официальных источниках. „Трактор“ принял решение о прекращении сотрудничества со специалистом», — сообщили URA.RU в пресс-службе клуба. Шинина задержали по подозрению в хранении наркотиков. При обыске у него нашли несколько граммов мефедрона. В правоохранительных органах официально ситуацию пока не комментируют.