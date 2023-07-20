На Украине признали, что не могут сбить российскую ракету «Оникс»

Средства противовоздушной обороны ВСУ неспособны сбить российские ракеты «Оникс». Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
«Украинская ПВО сталкивается с трудностями в обнаружении и поражении российских ракет „Оникс“, поскольку они движутся на высокой скорости и находятся на низкой высоте», — передает слова Игната украинское издание «Страна.ua». Он добавил, что ракеты «Оникс» предназначены для атаки на плавсредства и корабли.
Скорость ракет достигает 2,6 Маха, что превышает 3000 км/ч. Во время полета ракеты могут подниматься на большую высоту для экономии топлива, но при приближении к цели они летят всего лишь на 10-15 метров над водой, чтобы нанести удар по кораблю, заключил Игнат.
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