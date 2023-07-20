Турагенты рассказали, где тюменцы отдохнут в августе

Тюменцы для отдыха в августе выбирают Турцию, Египет и ОАЭ

20 июля 2023 в 17:56 Размер текста - 17 +

В августе тюменцы отдохнут в Турции, Египте и ОАЭ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Популярными направлениям для отдыха в августе у тюменцев стали Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом агентству URA.RU рассказала управляющая туристической компанией «Награда за труд» Светлана Завьялова. По ее словам, неделя отдыха в этих странах обойдется примерно в 130 тысяч рублей на двоих. «Среди самых популярных направлений в августе на неделю стала Турция. С вылетом из Тюмени на двоих взрослых стоимость отдыха начинается от 130 тысяч рублей. Также востребованы Египет (вылет из Екатеринбурга — от 130 тысяч рублей) и ОАЭ (из Екатеринбурга на двоих взрослых от 120 тысяч рублей)», — рассказала URA.RU управляющая турагентством. Также для отдыха в августе жители выбрали Сочи (от 70 тысяч рублей), Абхазию (от 70 тысяч) и Таиланд (стоимость отпуска с вылетом из Екатеринбурга через Казахстан начинается от 130 тысяч). Ранее URA.RU писало, что тюменцы стали чаще интересоваться отдыхом в европейских странах.

Популярными направлениям для отдыха в августе у тюменцев стали Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом агентству URA.RU рассказала управляющая туристической компанией «Награда за труд» Светлана Завьялова. По ее словам, неделя отдыха в этих странах обойдется примерно в 130 тысяч рублей на двоих. «Среди самых популярных направлений в августе на неделю стала Турция. С вылетом из Тюмени на двоих взрослых стоимость отдыха начинается от 130 тысяч рублей. Также востребованы Египет (вылет из Екатеринбурга — от 130 тысяч рублей) и ОАЭ (из Екатеринбурга на двоих взрослых от 120 тысяч рублей)», — рассказала URA.RU управляющая турагентством. Также для отдыха в августе жители выбрали Сочи (от 70 тысяч рублей), Абхазию (от 70 тысяч) и Таиланд (стоимость отпуска с вылетом из Екатеринбурга через Казахстан начинается от 130 тысяч). Ранее URA.RU писало, что тюменцы стали чаще интересоваться отдыхом в европейских странах.