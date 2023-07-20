Курганские мэры уехали в Тюмень. Фото

20 июля 2023 в 18:44 Размер текста - 17 +

Мэры курганских округов встретились с замглавы Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэры курганских округов посетили Тюмень, чтобы набраться опыта в вопросах благоустройства. Об этом сообщил глава Куртамышского муниципального округа Андрей Гвоздев. «С коллегами главами работали сегодня в Тюмени. Заместитель главы города Петр Вагин поделился накопленным опытом по благоустройству территории, рассказал о применяемых при проведении работ по благоустройству новых технологиях и материалах. Однозначно есть чему поучиться. Появились интересные идеи. Будем применять у себя на практике», — написал Гвоздев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также с рабочим визитом Тюмень посетили главы Каргапольского, Шатровского, Кетовского, Макушинского, Мишкинского, Петуховского муниципальных округов. Также на встрече присутствовал куратор федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Курганской области Даниил Вольман. Ранее URA.RU писало, что в Кургане глав округов собрали, чтобы научить эффективной работе. Для чиновников провели лекции и тренинги в рамках форума «Знание.Государство». Главы курганских округов посетили Тюмень с рабочим визитом Фото: страница главы Куртамышского округа Андрея Гвоздева в соцсети «ВКонтакте»

Мэры курганских округов посетили Тюмень, чтобы набраться опыта в вопросах благоустройства. Об этом сообщил глава Куртамышского муниципального округа Андрей Гвоздев. «С коллегами главами работали сегодня в Тюмени. Заместитель главы города Петр Вагин поделился накопленным опытом по благоустройству территории, рассказал о применяемых при проведении работ по благоустройству новых технологиях и материалах. Однозначно есть чему поучиться. Появились интересные идеи. Будем применять у себя на практике», — написал Гвоздев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также с рабочим визитом Тюмень посетили главы Каргапольского, Шатровского, Кетовского, Макушинского, Мишкинского, Петуховского муниципальных округов. Также на встрече присутствовал куратор федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Курганской области Даниил Вольман. Ранее URA.RU писало, что в Кургане глав округов собрали, чтобы научить эффективной работе. Для чиновников провели лекции и тренинги в рамках форума «Знание.Государство».