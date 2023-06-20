Для чиновников провели лекции и тренинги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане проходит первый региональный муниципальный форум, на котором глав округов и других чиновников учат эффективно работать. Данная информация размещена на сайте областного правительства.

«Сегодня, 21 июня, в Кургане проходит первый региональный муниципальный форум в рамках проекта „Знание.Государство“ <…> В Бизнес-центре присутствуют главы, руководители окружных дум, управляющие делами и муниципальные служащие», — указано в сообщении. Также в форуме участвует врио директора департамента информационной и внутренней политики Тимофей Панченко.

Лекторы общества «Знание» проводят для чиновников лекции и тренинги. Участников форума учат новым методам работы с жителями, привлекать внебюджетные средства, работе с грантами, ведению соцсетей и повышению привлекательности муниципалитета. По словам представителей власти, форум поможет чиновникам лучше ориентироваться в ситуации и эффективнее работать.

Ранее в мэрии Кургана проходило обучение для чиновников администрации. Представители УФАС провели семинар, посвященный единому подходу к организации обеспечения органами власти системы соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Мероприятие проходит 21 июня Фото: сайт правительства Курганской области

В форуме, в том числе, участвуют представители мэрии Шадринска Фото: сайт правительства Курганской области