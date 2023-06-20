20 июня 2023

В Кургане собрали глав округов, чтобы научить хорошо работать. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновники, депутаты
Для чиновников провели лекции и тренинги Фото:

В Кургане проходит первый региональный муниципальный форум, на котором глав округов и других чиновников учат эффективно работать. Данная информация размещена на сайте областного правительства.

«Сегодня, 21 июня, в Кургане проходит первый региональный муниципальный форум в рамках проекта „Знание.Государство“ <…> В Бизнес-центре присутствуют главы, руководители окружных дум, управляющие делами и муниципальные служащие», — указано в сообщении. Также в форуме участвует врио директора департамента информационной и внутренней политики Тимофей Панченко.

Лекторы общества «Знание» проводят для чиновников лекции и тренинги. Участников форума учат новым методам работы с жителями, привлекать внебюджетные средства, работе с грантами, ведению соцсетей и повышению привлекательности муниципалитета. По словам представителей власти, форум поможет чиновникам лучше ориентироваться в ситуации и эффективнее работать.

Ранее в мэрии Кургана проходило обучение для чиновников администрации. Представители УФАС провели семинар, посвященный единому подходу к организации обеспечения органами власти системы соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Мероприятие проходит 21 июня
Мероприятие проходит 21 июня
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В форуме, в том числе, участвуют представители мэрии Шадринска
В форуме, в том числе, участвуют представители мэрии Шадринска
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На форуме собрались главы муниципальных округов
На форуме собрались главы муниципальных округов
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В Кургане проходит первый региональный муниципальный форум, на котором глав округов и других чиновников учат эффективно работать. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «Сегодня, 21 июня, в Кургане проходит первый региональный муниципальный форум в рамках проекта „Знание.Государство“ <…> В Бизнес-центре присутствуют главы, руководители окружных дум, управляющие делами и муниципальные служащие», — указано в сообщении. Также в форуме участвует врио директора департамента информационной и внутренней политики Тимофей Панченко. Лекторы общества «Знание» проводят для чиновников лекции и тренинги. Участников форума учат новым методам работы с жителями, привлекать внебюджетные средства, работе с грантами, ведению соцсетей и повышению привлекательности муниципалитета. По словам представителей власти, форум поможет чиновникам лучше ориентироваться в ситуации и эффективнее работать. Ранее в мэрии Кургана проходило обучение для чиновников администрации. Представители УФАС провели семинар, посвященный единому подходу к организации обеспечения органами власти системы соответствия требованиям антимонопольного законодательства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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