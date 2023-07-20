Стоимость лапши «Доширак» в Тюмени достигла исторического максимума

В тюменских магазинах сети «Магнит» подорожала лапша быстрого приготовления «Доширак» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Стоимость лапши быстрого приготовления «Доширак» в тюменских супермаркетах сети «Магнит» выросла до 72 рублей за пачку. Об этом URA.RU рассказали покупатели, заметившие разницу в цене. При этом, в марте максимальная стоимость «Доширака» в магазинах указанного ритейлера, в среднем, составляла 65—70 рублей за единицу товара.

«На днях решили с мужем „побаловать“ себя лапшой быстрого приготовления „Доширак“. Зашли в „Магнит“ на ул. Велижанской, и буквально впали в ступор: пачка стоит 72 рубля. А за две упаковки нужно отдать 144 рубля. Решили отказаться от этой идеи. Добавили немного денег, и купили набор продуктов для нормального полноценного ужина. По затратам вышло примерно как четыре „Доширака“», — сообщила тюменка в беседе с URA.RU.

В пресс-службу сети гипермаркетов «Магнит» направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес УФАС по Тюменской области. Ответы на них ожидаются. Ранее агентство писало о том, что стоимость лапши быстрого приготовления «Доширак» в магазинах Тюменской области выросла до 70 рублей за пачку.