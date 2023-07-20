Аналитик объяснил резкий рост цен на бензин в России

Аналитик Баженов: цены на бензин в России растут по максимальной планке

21 июля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Цены на бензин на бирже бьют рекорды Фото: Денис Моргунов © URA.RU Цены на бензин в России растут по обычной динамике, но по максимальной планке из-за того, что вновь появилась экспортная альтернатива, а также из-за подъема цен на нефть и нефтепродукты. Об этом URA.RU рассказал руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. «Цены на бензин поднимаются не только с этой недели. У нас цены растут с марта. Обычная динамика, но сейчас идет по максимальной планке. Мы вернулись в то, в чем существовали до 2022 года. Прошлый год был аномальным. Высокая маржинальность, низкие биржевые цены, отсутствие выраженной сезонности. Компании перестраивались с точки зрения экспортных поставок. Перестроились. Сейчас опять экспортная альтернатива начинает серьезным образом сказываться на динамике цен. Нефть и нефтепродукты выросли на мировом рынке. Курс рубля ослабился», — сказал Григорий Баженов. По мнению собеседника агентства, подобных проблем с ценами можно избежать, отменив топливный демпфер. «Мы давно говорим, что демпфер — это плохой механизм. Он не работает так, как задумано. Это субсидия на прибыль, налог на убыток. Его постоянно приходиться пересматривать, переделывать. Какая уже редакция демпфера? Это сумасшествие какое-то. Разве это хороший механизм, который постоянно пересматривают? Он манипулятивный. Можно при помощи демпфера очень легко манипулировать ценой и говорить регуляторам, что они ничего не могут сделать», — объяснил аналитик. «Хороший механизм это тот, который поощряет поставки через биржу. Если мы хотим этот вопрос решить, то нужно демпфер отменять, повышать нормативы объемов через биржу и давать возможность нефтяным компаниям получать скидку, если они делают поставку через биржу. Это что-то поменяет. Все остальное, это мертвому припарка», — заключил Баженов. Ранее стало известно, что биржевые цены на бензин марки АИ-95 на российском рынке на торгах продолжили рост и превысили 69 тысяч рублей за тонну. Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, это рекордные значения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Цены на бензин в России растут по обычной динамике, но по максимальной планке из-за того, что вновь появилась экспортная альтернатива, а также из-за подъема цен на нефть и нефтепродукты. Об этом URA.RU рассказал руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. «Цены на бензин поднимаются не только с этой недели. У нас цены растут с марта. Обычная динамика, но сейчас идет по максимальной планке. Мы вернулись в то, в чем существовали до 2022 года. Прошлый год был аномальным. Высокая маржинальность, низкие биржевые цены, отсутствие выраженной сезонности. Компании перестраивались с точки зрения экспортных поставок. Перестроились. Сейчас опять экспортная альтернатива начинает серьезным образом сказываться на динамике цен. Нефть и нефтепродукты выросли на мировом рынке. Курс рубля ослабился», — сказал Григорий Баженов. По мнению собеседника агентства, подобных проблем с ценами можно избежать, отменив топливный демпфер. «Мы давно говорим, что демпфер — это плохой механизм. Он не работает так, как задумано. Это субсидия на прибыль, налог на убыток. Его постоянно приходиться пересматривать, переделывать. Какая уже редакция демпфера? Это сумасшествие какое-то. Разве это хороший механизм, который постоянно пересматривают? Он манипулятивный. Можно при помощи демпфера очень легко манипулировать ценой и говорить регуляторам, что они ничего не могут сделать», — объяснил аналитик. «Хороший механизм это тот, который поощряет поставки через биржу. Если мы хотим этот вопрос решить, то нужно демпфер отменять, повышать нормативы объемов через биржу и давать возможность нефтяным компаниям получать скидку, если они делают поставку через биржу. Это что-то поменяет. Все остальное, это мертвому припарка», — заключил Баженов. Ранее стало известно, что биржевые цены на бензин марки АИ-95 на российском рынке на торгах продолжили рост и превысили 69 тысяч рублей за тонну. Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, это рекордные значения.