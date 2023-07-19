Следователи заинтересовались гибелью жителя ХМАО во время ремонта бензовоза

20 июля 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

Житель Нягани погиб, ремонтируя бензовоз Фото: Александр Елизаров © URA.RU Следователи в ХМАО проводят проверку по делу о гибели 30-летнего жителя Нягани во время ремонта бензовоза. Портал ведомства сообщает, что во время ремонтных работ машина загорелась, от травм мужчина погиб на месте. «Няганским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по сообщению о гибели 30-летнего мужчины. При проведении ремонтных работ в одном из гаражей Нягани произошло возгорание бензовоза, в результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте», — сообщает ведомство. Отец погибшего, который ремонтировал машину вместе с ним, получил сильные ожоги, сейчас он находится в больнице. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО при пожаре на теплоходе погиб человек. Пятерях пассажиров с ожогами отправили в больницу.

Следователи в ХМАО проводят проверку по делу о гибели 30-летнего жителя Нягани во время ремонта бензовоза. Портал ведомства сообщает, что во время ремонтных работ машина загорелась, от травм мужчина погиб на месте. «Няганским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по сообщению о гибели 30-летнего мужчины. При проведении ремонтных работ в одном из гаражей Нягани произошло возгорание бензовоза, в результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте», — сообщает ведомство. Отец погибшего, который ремонтировал машину вместе с ним, получил сильные ожоги, сейчас он находится в больнице. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО при пожаре на теплоходе погиб человек. Пятерях пассажиров с ожогами отправили в больницу.