Большинство жителей Хакасии пожелали сменить губернатора

20 июля 2023 в 19:08 Размер текста - 17 +

Жители Хакасии не хотят видеть Валентина Коновалова на посту главы региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Республике Хакасия 55% опрошенных не хотят видеть Валентина Коновалова на посту губернатора, в то время как только 30% высказались в поддержку его персоны. Об этом рассказала управляющий директор проектов Фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). «55% жителей Республики Хакасия не хотят, чтобы Валентин Коновалов оставался на посту губернатора», — передает слова Паутовой telegram-канал ЭИСИ. Данные стали известны в ходе опроса жителей по Сибирскому федеральному округу. Отмечается, что таким образом Хакасия стала единственным регионом, где большинство людей против существующего руководства и выразились за смену губернатора. В других регионах, где также будут проводиться выборы в сентябре, ситуация отличается. Например, в Новосибирской области 60% опрошенных считают, что лучше сохранить нынешнего главу региона и только 17% высказались против него. В Омской области тоже большинство — 52% — поддерживают сохранение нынешнего губернатора, в то время как лишь 10% высказались против. Аналогичная ситуация наблюдается в Алтайском крае, где 60% опрошенных поддерживают нынешнего главу региона, тогда как только 23% высказались против. В Красноярском крае и Кемеровской области также большинство людей — соответственно 44% и 60% — высказались в пользу сохранения нынешних глав регионов. Только 7% и 23% высказались против соответственно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Республике Хакасия 55% опрошенных не хотят видеть Валентина Коновалова на посту губернатора, в то время как только 30% высказались в поддержку его персоны. Об этом рассказала управляющий директор проектов Фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). «55% жителей Республики Хакасия не хотят, чтобы Валентин Коновалов оставался на посту губернатора», — передает слова Паутовой telegram-канал ЭИСИ. Данные стали известны в ходе опроса жителей по Сибирскому федеральному округу. Отмечается, что таким образом Хакасия стала единственным регионом, где большинство людей против существующего руководства и выразились за смену губернатора. В других регионах, где также будут проводиться выборы в сентябре, ситуация отличается. Например, в Новосибирской области 60% опрошенных считают, что лучше сохранить нынешнего главу региона и только 17% высказались против него. В Омской области тоже большинство — 52% — поддерживают сохранение нынешнего губернатора, в то время как лишь 10% высказались против. Аналогичная ситуация наблюдается в Алтайском крае, где 60% опрошенных поддерживают нынешнего главу региона, тогда как только 23% высказались против. В Красноярском крае и Кемеровской области также большинство людей — соответственно 44% и 60% — высказались в пользу сохранения нынешних глав регионов. Только 7% и 23% высказались против соответственно.