В Госдуме обвинили губернатора Хакасии в черном пиаре

Олег Матвейчев: Коновалов в Хакасии льет грязь на оппонентов и занимается черным пиаром

20 июля 2023 в 21:39 Размер текста - 17 +

Валентин Коновалов (на фото) использует СМИ для дискредитации своих политических оппонентов, считает Олег Матвейчев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава республики Хакасия Валентин Коновалов использует Республиканскую телевизионную сеть (РТС) для черного пиара. Телеканал упоминает губернатора в 18 раз чаще, чем остальных его политических оппонентов. Кроме того, текущий глава региона использует медиаресурсы для дискредитации основного кандидата на пост губернатора от «Единой России» Сергея Сокола. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. «В Хакасии есть медиаресурс — Республиканский телеканал (РТС), который в своих целях использует партия КПРФ. [Валентин] Коновалов на этом канале упоминается в 18 раз чаще, чем все остальные кандидаты в губернаторы вместе взятые», — подчеркнул Олег Матвейчев в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Зампред Комитета Госдумы обратил внимание, что Коновалов в настоящий момент льет грязь на своего политического оппонента Сергея Сокола, публикуя лживые материалы о нем в местных СМИ и telegram-каналах. Всего было отмечено около 50 провоцирующих материалов в адрес Сокола. По мнению Матвейчева, Коновалов не справляется со своими обязанностями на посту губернатора. Уровень жизни в республике сейчас напоминает худший период 90-х годов, считает он. При этом Олег Матвейчев положительно высказался о кандидате в губернаторы Соколе. По мнению зампреда Комитета Госдумы, тот является политиком федерального значения, обладающий широкими связями на правительственном уровне. Кроме того, Сокол является участником спецоперации на Украине и даже был награжден орденом Мужества указом президента РФ Владимира Путина. В результате опроса 55% респондентов заявили о недовольстве работой Валентина Коновалова. Хакасия оказалась единственным регионом страны, жители которого выступают против действующего главы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава республики Хакасия Валентин Коновалов использует Республиканскую телевизионную сеть (РТС) для черного пиара. Телеканал упоминает губернатора в 18 раз чаще, чем остальных его политических оппонентов. Кроме того, текущий глава региона использует медиаресурсы для дискредитации основного кандидата на пост губернатора от «Единой России» Сергея Сокола. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. «В Хакасии есть медиаресурс — Республиканский телеканал (РТС), который в своих целях использует партия КПРФ. [Валентин] Коновалов на этом канале упоминается в 18 раз чаще, чем все остальные кандидаты в губернаторы вместе взятые», — подчеркнул Олег Матвейчев в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Зампред Комитета Госдумы обратил внимание, что Коновалов в настоящий момент льет грязь на своего политического оппонента Сергея Сокола, публикуя лживые материалы о нем в местных СМИ и telegram-каналах. Всего было отмечено около 50 провоцирующих материалов в адрес Сокола. По мнению Матвейчева, Коновалов не справляется со своими обязанностями на посту губернатора. Уровень жизни в республике сейчас напоминает худший период 90-х годов, считает он. При этом Олег Матвейчев положительно высказался о кандидате в губернаторы Соколе. По мнению зампреда Комитета Госдумы, тот является политиком федерального значения, обладающий широкими связями на правительственном уровне. Кроме того, Сокол является участником спецоперации на Украине и даже был награжден орденом Мужества указом президента РФ Владимира Путина. В результате опроса 55% респондентов заявили о недовольстве работой Валентина Коновалова. Хакасия оказалась единственным регионом страны, жители которого выступают против действующего главы.