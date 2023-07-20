Белый дом подтвердил применение Украиной кассетных снарядов

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ВСУ начали использовать кассетные боеприпасы, заявили в Белом доме Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина приступила к использованию поставленных США кассетных боеприпасов в течение последних семи дней. Об этом рассказали в Белом доме.

«Украина приступила к применению поставленных США кассетных боеприпасов», — передает сообщение Белого дома ТАСС. Также там подтвердили, что американские кассетные боеприпасы были доставлены на Украину.

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Украина приступила к использованию поставленных США кассетных боеприпасов в течение последних семи дней. Об этом рассказали в Белом доме. «Украина приступила к применению поставленных США кассетных боеприпасов», — передает сообщение Белого дома ТАСС. Также там подтвердили, что американские кассетные боеприпасы были доставлены на Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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