Белый дом подтвердил применение Украиной кассетных снарядов

ВСУ начали использовать кассетные боеприпасы, заявили в Белом доме
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина приступила к использованию поставленных США кассетных боеприпасов в течение последних семи дней. Об этом рассказали в Белом доме.
«Украина приступила к применению поставленных США кассетных боеприпасов», — передает сообщение Белого дома ТАСС. Также там подтвердили, что американские кассетные боеприпасы были доставлены на Украину.
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