В Челябинске подросток на «Ладе» врезался в столб, уходя от погони

Подозрительную машину на улице Воровского заметил дежурный экипаж Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинске в микрорайоне Чурилово подросток на ВАЗ-2114 врезался в столб электроопоры, уходя от погони ДПС. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Несовершеннолетние не имеют навыков управления транспортными средствами, поэтому взрослым не стоит давать им ключи от автомобиля или оставлять их на видном месте. Подростки, управляя автомобилем, создают угрозу жизни, здоровья для себя и окружающих», — отметили в ведомстве.

Погоня за подозрительным автомобилем «Лада» началась еще в центре города. Машину на улице Воровского заметил дежурный экипаж и подал сигнал с требованием остановиться. Но водитель поехал дальше и попытался скрыться. Со специальной световой и звуковой сигнализацией экипаж ДПС начал погоню. На улице Самохина в микрорайоне Чурилово несовершеннолетний не справился с управлением и въехал в столб линии электропередач. Юноша был задержан и доставлен в отдел полиции «Тракторозаводский».

Ранее в Челябинске Тракторозаводской районный суд арестовал подростка-диверсанта. По версии следствия, 17-летний Владислав готовил диверсию на железной дороге.