18 июня 2023

В Челябинске арестовали подростка-диверсанта

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержанный подросток успел купить бензин для поджогов (фото из архива) Фото:

Тракторозаводский райсуд Челябинска арестовал подростка, готовившего диверсии на железной дороге. Об этом 19 июня сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«По версии следствия, 17-летний Владислав в Telegram списался с представителями разведки Украины. Он получил задание на поджоги цистерн с топливом и релейных шкафов на железной дороге, в пределах городской черты Челябинска. Подросток попал в поле зрения правоохранительных органов, когда проводил фото- и видеосъемку предполагаемых объектов диверсий», — пояснил инсайдер.

По его словам, парень успел купить бензин для поджогов, после чего был задержан. Ему предъявили обвинение по 1 ст. 30 УК РФ и ч.1 ст. 281 УК РФ (диверсия). Максимальная санкция по «диверсионной» статье составляет до 15 лет лишения свободы. В пресс-службе Тракторозаводского райсуда не смогли прокомментировать информацию.

Всего в Челябинской области совершено или пресечено на стадии подготовки около 10 схожих преступлений, задержаны 14 человек. Так, в апреле Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 19 годам лишения свободы Алексея Нуриева и Романа Насрыева за попытку поджога военно-учетного стола в администрации Бакала. Максимальное наказание по статьям 205 УК РФ (покушение на террористический акт) и 281 УК РФ (диверсия) предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного срока, в том числе для несовершеннолетних в возрасте от 14 лет.

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Тракторозаводский райсуд Челябинска арестовал подростка, готовившего диверсии на железной дороге. Об этом 19 июня сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «По версии следствия, 17-летний Владислав в Telegram списался с представителями разведки Украины. Он получил задание на поджоги цистерн с топливом и релейных шкафов на железной дороге, в пределах городской черты Челябинска. Подросток попал в поле зрения правоохранительных органов, когда проводил фото- и видеосъемку предполагаемых объектов диверсий», — пояснил инсайдер. По его словам, парень успел купить бензин для поджогов, после чего был задержан. Ему предъявили обвинение по 1 ст. 30 УК РФ и ч.1 ст. 281 УК РФ (диверсия). Максимальная санкция по «диверсионной» статье составляет до 15 лет лишения свободы. В пресс-службе Тракторозаводского райсуда не смогли прокомментировать информацию. Всего в Челябинской области совершено или пресечено на стадии подготовки около 10 схожих преступлений, задержаны 14 человек. Так, в апреле Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 19 годам лишения свободы Алексея Нуриева и Романа Насрыева за попытку поджога военно-учетного стола в администрации Бакала. Максимальное наказание по статьям 205 УК РФ (покушение на террористический акт) и 281 УК РФ (диверсия) предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного срока, в том числе для несовершеннолетних в возрасте от 14 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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