Силовики поделились кадрами с места обрушения крыши в свердловской колонии, где погиб рабочий. Видео

20 июля 2023 в 23:41 Размер текста - 17 +

На крыше в момент обрушения находились четверо рабочих (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Силовики показали кадры с места обрушения крыши цеха в исправительной колонии №5 в Нижнем Тагиле. На них видно, как спасатели разбирают последствия ЧП. Видео опубликовали в telegram-канале Следственного комитета по Свердловской области. Ремонтом крыши 20 июля занимались четверо рабочих. При обрушении погиб монтажник. Еще одного доставили в больницу, его достали из-под завалов сотрудники колонии. Последний мужчина не пострадал. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, он смог зацепиться за кровлю. Четвертый рабочий попал под завалы, его до сих пор не нашли. Сотрудники СК завели уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть человека». Наказание за это преступление предусмотрено вплоть до пяти лет лишения свободы. К делу подключилась прокуратура.

Силовики показали кадры с места обрушения крыши цеха в исправительной колонии №5 в Нижнем Тагиле. На них видно, как спасатели разбирают последствия ЧП. Видео опубликовали в telegram-канале Следственного комитета по Свердловской области. Ремонтом крыши 20 июля занимались четверо рабочих. При обрушении погиб монтажник. Еще одного доставили в больницу, его достали из-под завалов сотрудники колонии. Последний мужчина не пострадал. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, он смог зацепиться за кровлю. Четвертый рабочий попал под завалы, его до сих пор не нашли. Сотрудники СК завели уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть человека». Наказание за это преступление предусмотрено вплоть до пяти лет лишения свободы. К делу подключилась прокуратура.