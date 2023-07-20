Силовики начали проверку после гибели рабочего при обрушении крыши в Нижнем Тагиле

ЧП произошло в колонии №5 в Нижнем Тагиле (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Нижнем Тагиле прокуратура организовала проверку после обрушения крыши кровли цеха в исправительной колонии №5, где погиб рабочий и еще двух госпитализировали. Об этом URA.RU рассказала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

«Нижнетагильская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправучреждениях организовала проверку соблюдения требований законодательства в связи с обрушением кровли в ИК-5. Прокуроры дадут правовую оценку соблюдению требований законодательства ответственных лиц при проведении строительных работ», — сообщила Канатова.

Сотрудники ведомства взяли на контроль ход расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

На месте происшествия находятся прокурор Евгений Макаров и и. о. прокурора Тагилстроевского района Артем Пирогов. Они координируют действия сотрудников правоохранительных органов.

В Нижнем Тагиле в ИК-5 днем 20 июля обрушилась крыша цеха. Ремонтом занимались четверо рабочих. Один из них — погиб. Второго рабочего госпитализировали с травмами, еще один попал под завалы. Последний — не пострадал. Силовики возбудили уголовное дело по данному факту.