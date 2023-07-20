При обрушении крыши цеха в тагильской колонии пострадали еще двое рабочих

20 июля 2023 в 22:31 Размер текста - 17 +

Одного из пострадавших увезли в районную больницу №4 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При обрушении крыши цеха в исправительной колонии №5 в Нижнем Тагиле кроме погибшего пострадали еще двое рабочих, одного из них госпитализировали в районную больницу №4. Об этом сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «При обрушении крыши пострадала бригада монтажников тагильского строительного коммерческого предприятия. Один рабочий погиб, еще один получил множественные переломы, его увезли в районную больницу №4 для срочной операции. Третий рабочий находится под завалами», — пояснил Горелых. Был и четвертый рабочий. По словам Горелых, он не пострадал. Во время обрушения крыши ему удалось закрепиться на ней. Бригада монтажников работала в ИК-5 днем 20 июля. Внезапно крыша обрушилась, один рабочий погиб на месте от полученных травм. Силовики раскрыли личность погибшего, им оказался мужчина 1967 года рождения. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

При обрушении крыши цеха в исправительной колонии №5 в Нижнем Тагиле кроме погибшего пострадали еще двое рабочих, одного из них госпитализировали в районную больницу №4. Об этом сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «При обрушении крыши пострадала бригада монтажников тагильского строительного коммерческого предприятия. Один рабочий погиб, еще один получил множественные переломы, его увезли в районную больницу №4 для срочной операции. Третий рабочий находится под завалами», — пояснил Горелых. Был и четвертый рабочий. По словам Горелых, он не пострадал. Во время обрушения крыши ему удалось закрепиться на ней. Бригада монтажников работала в ИК-5 днем 20 июля. Внезапно крыша обрушилась, один рабочий погиб на месте от полученных травм. Силовики раскрыли личность погибшего, им оказался мужчина 1967 года рождения. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.