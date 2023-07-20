20 июля 2023

Тюменец рассказал, где поймал огромную рыбу. Фото, видео

Тюменец поймал огромную рыбу в реке Туре
© Служба новостей «URA.RU»
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Достопримечательности Тюмени. Тюмень, набережная реки тура
Рыболов поймал карася в реке Туре Фото:

Житель Тюмени похвастался фоткой большой рыбы, которую он выловил в раке Туре. Об этом мужчина написал в социальных сетях.

«Поймал большую рыбу на Туре-матушке. Река одарила меня трофейным уловом весом в 4070 килограмма», — пишет Даня Васильев на своей странице «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что житель Тюмени Илья Петров наловил ведро карасей всего за три часа. Рыболов рассказал, что он был на рыбалке в селе Антипино Нижнетавдинского района.

Фото:

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Житель Тюмени похвастался фоткой большой рыбы, которую он выловил в раке Туре. Об этом мужчина написал в социальных сетях. «Поймал большую рыбу на Туре-матушке. Река одарила меня трофейным уловом весом в 4070 килограмма», — пишет Даня Васильев на своей странице «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что житель Тюмени Илья Петров наловил ведро карасей всего за три часа. Рыболов рассказал, что он был на рыбалке в селе Антипино Нижнетавдинского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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