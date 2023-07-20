Тюменец рассказал, где поймал огромную рыбу. Фото, видео

Тюменец поймал огромную рыбу в реке Туре

21 июля 2023 в 01:22 Размер текста - 17 +

Рыболов поймал карася в реке Туре Фото: Анастасия Богданова © URA.RU Житель Тюмени похвастался фоткой большой рыбы, которую он выловил в раке Туре. Об этом мужчина написал в социальных сетях. «Поймал большую рыбу на Туре-матушке. Река одарила меня трофейным уловом весом в 4070 килограмма», — пишет Даня Васильев на своей странице «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что житель Тюмени Илья Петров наловил ведро карасей всего за три часа. Рыболов рассказал, что он был на рыбалке в селе Антипино Нижнетавдинского района. Фото: Даня Васильев, страница в «ВКонтакте», https://vk.com/tot_danila

Житель Тюмени похвастался фоткой большой рыбы, которую он выловил в раке Туре. Об этом мужчина написал в социальных сетях. «Поймал большую рыбу на Туре-матушке. Река одарила меня трофейным уловом весом в 4070 килограмма», — пишет Даня Васильев на своей странице «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что житель Тюмени Илья Петров наловил ведро карасей всего за три часа. Рыболов рассказал, что он был на рыбалке в селе Антипино Нижнетавдинского района.