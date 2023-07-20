Рыболов поймал карася в реке Туре
Житель Тюмени похвастался фоткой большой рыбы, которую он выловил в раке Туре. Об этом мужчина написал в социальных сетях.
«Поймал большую рыбу на Туре-матушке. Река одарила меня трофейным уловом весом в 4070 килограмма», — пишет Даня Васильев на своей странице «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что житель Тюмени Илья Петров наловил ведро карасей всего за три часа. Рыболов рассказал, что он был на рыбалке в селе Антипино Нижнетавдинского района.
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