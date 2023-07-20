20 июля 2023

Пермские общественники добиваются ремонта дороги в далекой деревне

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Мокроусовский район. Курган, грунтовая дорога, деревня
В Пермском крае общественники добиваются ремонта дороги в отдаленной деревне Фото:

В Пермском крае общественники решили помочь жителям деревни Усть-Пожва решить проблему с автодорогой, которая ждет ремонта 20 лет. Об этом сообщается в группе «Народный фронт/Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

«Жители деревни Усть-Пожва попросили нас помочь решить проблему с автомобильной дорогой. Все попытки обращения жителей в местную администрацию за последние 20 лет не увенчались успехом, но в сентябре 2022 года дорогу все-таки начали ремонтировать. Однако до конца работу не довели», — говорится в посте фронтовиков.

Уточняется, что из-за отсутствия какого-либо покрытия в весенне-осенний период дорогу протяженностью 1,7 км сильно размывает и она становится труднопроезжей для легкового транспорта. Общественникам пообещали в ответе от главы администрации Юсьвинского муниципального округа, что автодорога «Пожва — Усть-Пожва» будет приведена в нормативное состояние до конца июля. Фронтовики, указано в посте, собираются в августе проехать уже по отремонтированной дороге.

Ранее в Пермском крае власти отремонтировали дорогу между маленькой деревней Якино и поселком Купрос. Сделать два километра проезжими для автобуса их принудила прокуратура после жалобы многодетной семьи, дети из которой не могли попасть в школу.

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В Пермском крае общественники решили помочь жителям деревни Усть-Пожва решить проблему с автодорогой, которая ждет ремонта 20 лет. Об этом сообщается в группе «Народный фронт/Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Жители деревни Усть-Пожва попросили нас помочь решить проблему с автомобильной дорогой. Все попытки обращения жителей в местную администрацию за последние 20 лет не увенчались успехом, но в сентябре 2022 года дорогу все-таки начали ремонтировать. Однако до конца работу не довели», — говорится в посте фронтовиков. Уточняется, что из-за отсутствия какого-либо покрытия в весенне-осенний период дорогу протяженностью 1,7 км сильно размывает и она становится труднопроезжей для легкового транспорта. Общественникам пообещали в ответе от главы администрации Юсьвинского муниципального округа, что автодорога «Пожва — Усть-Пожва» будет приведена в нормативное состояние до конца июля. Фронтовики, указано в посте, собираются в августе проехать уже по отремонтированной дороге. Ранее в Пермском крае власти отремонтировали дорогу между маленькой деревней Якино и поселком Купрос. Сделать два километра проезжими для автобуса их принудила прокуратура после жалобы многодетной семьи, дети из которой не могли попасть в школу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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