20 июля 2023

Самолет из Ханты-Мансийска не сможет улететь в Екатеринбург

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Гражданская авиация. Пермь, utair, пилоты, авиация, ютэйр, трап самолета, подготовка к полету, самолеты, аэропорт внуково, ту 154
Рейс авиакомпании Utair был отменен Фото:

Пассажиры авиакомпании Utair не смогли улететь из Ханты-Мансийска в Екатеринбург. Информация об этом размещена на сайте авиаперевозчика.

«UT 9804 Ханты-Мансийск — Екатеринбург. Время вылета из ХМАО планировалось в 19:00, а прилететь в Екатеринбург пассажиры должны были в 21:10. Рейс отменен», — указано на сайте.

Агентство направило запрос в компанию Utair. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в тюменском аэропорту Рощино отменили рейс авиакомпании Utair по маршруту Тюмень — Сургут. В справочной службе аэропорта сообщили, что рейс отменила сама компания-перевозчик.

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Пассажиры авиакомпании Utair не смогли улететь из Ханты-Мансийска в Екатеринбург. Информация об этом размещена на сайте авиаперевозчика. «UT 9804 Ханты-Мансийск — Екатеринбург. Время вылета из ХМАО планировалось в 19:00, а прилететь в Екатеринбург пассажиры должны были в 21:10. Рейс отменен», — указано на сайте. Агентство направило запрос в компанию Utair. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в тюменском аэропорту Рощино отменили рейс авиакомпании Utair по маршруту Тюмень — Сургут. В справочной службе аэропорта сообщили, что рейс отменила сама компания-перевозчик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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