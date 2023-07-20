Самолет из Ханты-Мансийска не сможет улететь в Екатеринбург

Рейс авиакомпании Utair был отменен
Пассажиры авиакомпании Utair не смогли улететь из Ханты-Мансийска в Екатеринбург. Информация об этом размещена на сайте авиаперевозчика.
«UT 9804 Ханты-Мансийск — Екатеринбург. Время вылета из ХМАО планировалось в 19:00, а прилететь в Екатеринбург пассажиры должны были в 21:10. Рейс отменен», — указано на сайте.
Агентство направило запрос в компанию Utair. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в тюменском аэропорту Рощино отменили рейс авиакомпании Utair по маршруту Тюмень — Сургут. В справочной службе аэропорта сообщили, что рейс отменила сама компания-перевозчик.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.