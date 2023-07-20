Самолет из Ханты-Мансийска не сможет улететь в Екатеринбург

21 июля 2023 в 01:47 Размер текста - 17 +

Рейс авиакомпании Utair был отменен Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пассажиры авиакомпании Utair не смогли улететь из Ханты-Мансийска в Екатеринбург. Информация об этом размещена на сайте авиаперевозчика. «UT 9804 Ханты-Мансийск — Екатеринбург. Время вылета из ХМАО планировалось в 19:00, а прилететь в Екатеринбург пассажиры должны были в 21:10. Рейс отменен», — указано на сайте. Агентство направило запрос в компанию Utair. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в тюменском аэропорту Рощино отменили рейс авиакомпании Utair по маршруту Тюмень — Сургут. В справочной службе аэропорта сообщили, что рейс отменила сама компания-перевозчик.

Пассажиры авиакомпании Utair не смогли улететь из Ханты-Мансийска в Екатеринбург. Информация об этом размещена на сайте авиаперевозчика. «UT 9804 Ханты-Мансийск — Екатеринбург. Время вылета из ХМАО планировалось в 19:00, а прилететь в Екатеринбург пассажиры должны были в 21:10. Рейс отменен», — указано на сайте. Агентство направило запрос в компанию Utair. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в тюменском аэропорту Рощино отменили рейс авиакомпании Utair по маршруту Тюмень — Сургут. В справочной службе аэропорта сообщили, что рейс отменила сама компания-перевозчик.