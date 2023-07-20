Предприятие богатейшего курганского агрария увеличило в четыре раза чистую прибыль

Курганское агропредприятие в четыре раза увеличило чистую прибыль Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Сельхозпредприятие ОАО «Агропромышленное объединение «МУЗА», принадлежащее семье богатейшего курганского агрария Николая Кравченко, увеличило чистую прибыль более чем в четыре раза. Об этом говорится в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС.

«Чистая прибыль ОАО «АПО «Муза» за 2021 год: 184 млн 139 тысяч рублей. Чистая прибыль за 2022 год: 867 млн 034 тысячи рублей», — указано в финотчете предприятия.

По данным СБИС выручка ОАО «АПО „Муза“ выросла с 1 млрд 98 млн рублей до 2 млрд 357 млн рублей, то есть более чем в два раза. На сайте организации написано, что председателем совета директоров акционерного общества является Николай Дмитриевич Кравченко (25% акций), а его сыну Илье Николаевичу Кравченко принадлежит — 70% акций ОАО „АПО ‚Муза‘.

На сайте организации подчеркивается, что агропромышленное объединение «Муза» — это современное высокотехнологичное сельхозпредприятие, оборудованное лучшими образцами отечественной и зарубежной техники. Все это позволяет обрабатывать более 60 тыс. гектаров посевных площадей в Щучанском округе с урожайностью более 30 центнеров с гектара.

URA.RU направило редакционный запрос в ОАО «АПО «Муза», чтобы уточнить — за счет чего удалось предприятию за год увеличить в четыре раза чистую прибыль. Публикация дополнится, когда будет получен ответ.

Ранее в Кургане крупнейшее агропромышленное предприятие ООО «Молоко Зауралья» более чем в шесть раз увеличило чистую прибыль. Информация об этом содержится в финансовом отчете предприятия.