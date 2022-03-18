Курганцы отправят в Донбасс больше стройматериалов, чем хотели

На Донбасс из региона направили 315 кубометров пиломатериалов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Предприниматели из Курганской области передали 315 кубометров стройматериалов на восстановление домов, пострадавших от обстрелов в Донецкой и Луганской народных республиках. Данная информация размещена на сайте реготделения партии «Единая Россия». Ранее в Донбасс планировали отправить 230 кубометров материалов.

«„Единая Россия“ отправила в Ростовскую область двадцать тонн пиломатериалов. <…> Гуманитарную помощь оказали лесоводческие и лесоперерабатывающие предприятия Курганской области. <…> В Курганской области 14 предприятий предоставили пиломатериалы, это 315 кубометров», — указано в сообщении.

Заместитель секретаря Курганского регионального отделения партии «Единая Россия» Родион Вяткин добавил, что депутаты фракции партии перечислили в фонд Ростовской области порядка 200 тысяч рублей. Также, по его словам, в ближайшее время планируют собрать третью фуру гуманитарной помощи. В пресс-службе реготделения URA.RU уточнили, что из собранных 315 кубометров пока было отправлено 30.

Ранее некоторым жителям Кургана не понравилось то, что стройматериалы из региона в качестве гуманитарной помощи отправляют в Донбасс. До этого стало известно, что за четыре года пиломатериалы в Курганской области подорожали в три раза.

Российские власти заявляли, что спецоперация на Украине проводится вынужденно. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида»: «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется «геноцид».

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