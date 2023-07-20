Крупнейшему пермскому производителю хлеба предъявили иск на 6 млн рублей

Пермский производитель хлеба получил многомиллионный иск от ресурсоснабжающей организации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Акционерному обществу «Покровский хлеб», которое является крупнейшим в Пермском крае производителем хлебобулочных и кондитерских изделий предъявило иск на 6 млн рублей ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья». Об этом говорится в судебном документе на сайте арбитражного суда Пермского края.

«ООО „Новая городская инфраструктура Прикамья“ предъявила иск ответчику акционерному обществу „Покровский хлеб“ о взыскании 6 млн 402 тыс. 825 рублей. Предварительное заседание арбитражного суда состоится 7 августа в Перми», — указано в судебном документе.

Согласно данным с сайта пермской торгово-промышленной палаты ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» занимается обслуживанием систем водоснабжения-водоотведения Перми. У компании находится в аренде на 49 лет пермский водоканал.

По информации сервиса СБИС — АО «Покровский хлеб», гендиректором которого является Алексей Сурулев, в 2022 году увеличило чистую прибыль более чем на 100 миллионов рублей. В состав предприятия входят три завода, расположенных на различных производственных площадках.

URA.RU направило редакционный запрос в АО «Покровский хлеб», чтобы выяснить причины, из-за которых предприятию предъявили многомиллионный иск. Публикация дополнится, когда будет получен ответ.

Ранее пермское предприятие «Покровский хлеб» искало операторов поломоечной машины на производство. Новым сотрудникам предлагали заработную плату в 35 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в клининговой компании «Выбор».