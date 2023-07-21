Российские бойцы призвали сдаться ВСУ с помощью листовок

ВС РФ призвали ВСУ сдаться с помощью снарядов с листовками Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы (ВС) России с помощью снарядов, заряженных листовками, призвали бойцов ВСУ сдаться на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Специальные агитационные снаряды для [систем залпового огня] БМ-21 представляют собой реактивный боеприпас. Вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества [в него] загружены рулоны с листовками количеством более тысячи штук», — говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

Уточняется, что с помощью таких снарядов российские силы призвали сложить оружие и сдаться в плен украинских бойцов на краснолиманском направлении. Также в Минобороны подчеркнули, что листовки разбрасываются на площади более одного квадратного метра, а специальная форма заставляет военных ВСУ просмотреть послание от армии России.