Вооруженные силы (ВС) России с помощью снарядов, заряженных листовками, призвали бойцов ВСУ сдаться на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Специальные агитационные снаряды для [систем залпового огня] БМ-21 представляют собой реактивный боеприпас. Вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества [в него] загружены рулоны с листовками количеством более тысячи штук», — говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.
Уточняется, что с помощью таких снарядов российские силы призвали сложить оружие и сдаться в плен украинских бойцов на краснолиманском направлении. Также в Минобороны подчеркнули, что листовки разбрасываются на площади более одного квадратного метра, а специальная форма заставляет военных ВСУ просмотреть послание от армии России.
Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ активно пытаются наступать на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях, передает RT. Тем не менее военкоры писали об успешно отраженной атаке украинских войск российской группировкой «Отважные», пишет Pravda.Ru.
Вооруженные силы (ВС) России с помощью снарядов, заряженных листовками, призвали бойцов ВСУ сдаться на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Специальные агитационные снаряды для [систем залпового огня] БМ-21 представляют собой реактивный боеприпас. Вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества [в него] загружены рулоны с листовками количеством более тысячи штук», — говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. Уточняется, что с помощью таких снарядов российские силы призвали сложить оружие и сдаться в плен украинских бойцов на краснолиманском направлении. Также в Минобороны подчеркнули, что листовки разбрасываются на площади более одного квадратного метра, а специальная форма заставляет военных ВСУ просмотреть послание от армии России. Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ активно пытаются наступать на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях, передает RT. Тем не менее военкоры писали об успешно отраженной атаке украинских войск российской группировкой «Отважные», пишет Pravda.Ru.