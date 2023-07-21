Подпольщики Николаева сообщили о разгроме гостиницы с наемниками

ВС РФ наносят удары возмездия по объектам военной инфраструктуры Украины Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российским ударом в Николаеве была уничтожена гостиница с украинскими военными и иностранными наемниками, расположенная возле судостроительного завода. Также взрывы прозвучали вблизи верфи, где строят военные катера, и в порту. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Среди пораженных в Николаеве целей — гостиница „Ингул“, в которой базировались нацисты и их иностранные инструкторы. Также были поражены цели на предприятии „Нибулон“. Местные жители рассказали об ударе по порту „Ника-Тера“», — сообщил РИА Новости подпольщик.

Гостиница «Ингул» находится на Адмиралтейской улице вблизи крупнейшего военного Николаевского судостроительного завода. Здесь в советское время производились ракетные крейсеры, эсминцы, большие противолодочные и сторожевые корабли, подводные лодки. «Нибулон» — судоремонтный завод, который используется, в том числе, для производства судов военного назначения.

Ранее Минобороны РФ заявило об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту, который случился ночью 17 июля. Тогда в результате атаки дронов ВСУ погибла семья из Белгородской области, их дочь-подросток с тяжелыми травмами находится в больнице. Удары высокоточным оружием наносятся по цехам производства и местам хранения катеров, объектам топливной инфраструктуры и складам вооружения ВСУ в районах Одессы, Ильичевска и Николаева.