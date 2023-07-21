Бывший топ-менеджер ХК «Трактор», задержанный по делу о наркотиках, избежал ареста

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Алексей Текслер на осмотре новых экологичных автобусов. Челябинск, ледовая арена трактор, ла трактор
Бывшего спортивного директора ХК «Трактор» Александра Шинина отпустили под обязательство о явке Фото:

Бывший спортивный директор челябинского ХК «Трактор» Александр Шинин, задержанный по факту хранения наркотиков, избежал ареста. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Сразу после задержания Шинин признал вину и стал сотрудничать со следствием. Его отпустили из отдела полиции под обязательство о явке», — рассказал источник.

По данным URA.RU, Шинин попался при контрольной закупке. Сейчас правоохранители выясняют организатора картеля.

URA.RU связалось с пресс-службой Центрального райсуда. Там сообщили, что материалы в отношении Шинина не поступали. В пресс-службе СКР ответили, что делом занимается полиция. В пресс-службе областного полицейского главка от комментариев воздержались.

При задержании у Шинина обнаружили несколько граммов мефедрона. Сразу после инцидента клуб объявил о его увольнении. Временно обязанности Шинина будет исполнять генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

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Бывший спортивный директор челябинского ХК «Трактор» Александр Шинин, задержанный по факту хранения наркотиков, избежал ареста. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Сразу после задержания Шинин признал вину и стал сотрудничать со следствием. Его отпустили из отдела полиции под обязательство о явке», — рассказал источник. По данным URA.RU, Шинин попался при контрольной закупке. Сейчас правоохранители выясняют организатора картеля. URA.RU связалось с пресс-службой Центрального райсуда. Там сообщили, что материалы в отношении Шинина не поступали. В пресс-службе СКР ответили, что делом занимается полиция. В пресс-службе областного полицейского главка от комментариев воздержались. При задержании у Шинина обнаружили несколько граммов мефедрона. Сразу после инцидента клуб объявил о его увольнении. Временно обязанности Шинина будет исполнять генеральный менеджер клуба Алексей Волков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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