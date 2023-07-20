Мэрия Челябинска обещает решить проблему со сломанными пандусами на площади Революции

21 июля 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

Сломанный электрический подъемник в переходе сделают в ближайшее время Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В мэрии Челябинска пообещали решить проблему со сломанными пандусами в переходе на площади Революции. Как сообщили 21 июля URA.RU в пресс-службе, власти починят сломанный электрический подъемник в ближайшее время, как только придут запчасти. «В подземном переходе на площади Революции в Челябинске действительно временно не работает электрический подъемник. В настоящее время уже заказаны необходимые запчасти, ожидаем поставку, чтобы незамедлительно его отремонтировать», — сообщили в пресс-службе. Также в мэрии отметили, на данный период времени маломобильные граждане могут в любое время подняться с помощью мобильных ступенькоходов и круглосуточных операторов. Кроме того, в переходах имеются специальные таблички с указанием номера телефона, по которому можно вызвать специалиста со ступенькоходом. Ранее общественники призвали наказать всех ответственных за пандусы в подземном переходе на площади Революции. В челябинском отделении Общероссийского народного фронта отметили, из-за нерабочих подъемников инвалиды-колясочники не могут подняться из перехода.

В мэрии Челябинска пообещали решить проблему со сломанными пандусами в переходе на площади Революции. Как сообщили 21 июля URA.RU в пресс-службе, власти починят сломанный электрический подъемник в ближайшее время, как только придут запчасти. «В подземном переходе на площади Революции в Челябинске действительно временно не работает электрический подъемник. В настоящее время уже заказаны необходимые запчасти, ожидаем поставку, чтобы незамедлительно его отремонтировать», — сообщили в пресс-службе. Также в мэрии отметили, на данный период времени маломобильные граждане могут в любое время подняться с помощью мобильных ступенькоходов и круглосуточных операторов. Кроме того, в переходах имеются специальные таблички с указанием номера телефона, по которому можно вызвать специалиста со ступенькоходом. Ранее общественники призвали наказать всех ответственных за пандусы в подземном переходе на площади Революции. В челябинском отделении Общероссийского народного фронта отметили, из-за нерабочих подъемников инвалиды-колясочники не могут подняться из перехода.