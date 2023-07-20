20 июля 2023

Мэрия Челябинска обещает решить проблему со сломанными пандусами на площади Революции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пандус на Набережной. Курган, пандус, инвалиды, набережная тобола, лесница, пандус для инвалидов
Сломанный электрический подъемник в переходе сделают в ближайшее время Фото:

В мэрии Челябинска пообещали решить проблему со сломанными пандусами в переходе на площади Революции. Как сообщили 21 июля URA.RU в пресс-службе, власти починят сломанный электрический подъемник в ближайшее время, как только придут запчасти.

«В подземном переходе на площади Революции в Челябинске действительно временно не работает электрический подъемник. В настоящее время уже заказаны необходимые запчасти, ожидаем поставку, чтобы незамедлительно его отремонтировать», — сообщили в пресс-службе.

Также в мэрии отметили, на данный период времени маломобильные граждане могут в любое время подняться с помощью мобильных ступенькоходов и круглосуточных операторов. Кроме того, в переходах имеются специальные таблички с указанием номера телефона, по которому можно вызвать специалиста со ступенькоходом.

Ранее общественники призвали наказать всех ответственных за пандусы в подземном переходе на площади Революции. В челябинском отделении Общероссийского народного фронта отметили, из-за нерабочих подъемников инвалиды-колясочники не могут подняться из перехода.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В мэрии Челябинска пообещали решить проблему со сломанными пандусами в переходе на площади Революции. Как сообщили 21 июля URA.RU в пресс-службе, власти починят сломанный электрический подъемник в ближайшее время, как только придут запчасти. «В подземном переходе на площади Революции в Челябинске действительно временно не работает электрический подъемник. В настоящее время уже заказаны необходимые запчасти, ожидаем поставку, чтобы незамедлительно его отремонтировать», — сообщили в пресс-службе. Также в мэрии отметили, на данный период времени маломобильные граждане могут в любое время подняться с помощью мобильных ступенькоходов и круглосуточных операторов. Кроме того, в переходах имеются специальные таблички с указанием номера телефона, по которому можно вызвать специалиста со ступенькоходом. Ранее общественники призвали наказать всех ответственных за пандусы в подземном переходе на площади Революции. В челябинском отделении Общероссийского народного фронта отметили, из-за нерабочих подъемников инвалиды-колясочники не могут подняться из перехода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...