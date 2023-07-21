В Белгородской области ФСБ задержала мужчину за попытку купить взрывчатку

В Белгородской области ФСБ задержала мужчину, который пытался купить взрывчатку и устройство для нее. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы безопасности по региону.
«Сотрудниками УФСБ РФ по Белгородской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, планировавшего незаконно приобрести взрывчатые вещества и взрывные устройства», — сообщили в пресс-службе, передает ТАСС. Уточняется, что гражданина задержали, когда он забирал взрывчатку из тайника в районе поселка Дубовое.
Сотрудники службы безопасности изъяли у задержанного гексогеносодержащее пластичное взрывчатое вещество и электродетонатор. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт взрывчатых веществ и взрывных устройств». Ему может грозить от восьми до 12 лет тюрьмы.
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