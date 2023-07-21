В Белгородской области ФСБ задержала мужчину за попытку купить взрывчатку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, гранаты, оружие
За попытку купить взрывчатку мужчине может грозить до 12 лет тюрьмы Фото:

В Белгородской области ФСБ задержала мужчину, который пытался купить взрывчатку и устройство для нее. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы безопасности по региону.

«Сотрудниками УФСБ РФ по Белгородской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, планировавшего незаконно приобрести взрывчатые вещества и взрывные устройства», — сообщили в пресс-службе, передает ТАСС. Уточняется, что гражданина задержали, когда он забирал взрывчатку из тайника в районе поселка Дубовое.

Сотрудники службы безопасности изъяли у задержанного гексогеносодержащее пластичное взрывчатое вещество и электродетонатор. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт взрывчатых веществ и взрывных устройств». Ему может грозить от восьми до 12 лет тюрьмы.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Белгородской области ФСБ задержала мужчину, который пытался купить взрывчатку и устройство для нее. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы безопасности по региону. «Сотрудниками УФСБ РФ по Белгородской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, планировавшего незаконно приобрести взрывчатые вещества и взрывные устройства», — сообщили в пресс-службе, передает ТАСС. Уточняется, что гражданина задержали, когда он забирал взрывчатку из тайника в районе поселка Дубовое. Сотрудники службы безопасности изъяли у задержанного гексогеносодержащее пластичное взрывчатое вещество и электродетонатор. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт взрывчатых веществ и взрывных устройств». Ему может грозить от восьми до 12 лет тюрьмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...