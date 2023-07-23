Экс-полпред президента в Челябинской области умер банкротом

Бывший полпред президента в Челябинской области Николай Суденков скончался банкротом, его имущество распродавалось с молотка. Это следует из базы судебных дел.
«Решением Арбитражного суда Челябинской области Суденков Николай Родионович признан банкротом и введена процедура, применяемая в деле о банкротстве. Финансовым управляющим установлено, что за Суденковым зарегистрировано имущество, подлежащее реализации: ¾ земельного участка по адресу: Челябинск, мкр 39-й А, участок 12 (стр.). Цена лота установлена в 3 млн 137 тысяч 400 рублей», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).
Речь идет о земельном участке в элитном коттеджном поселке Тарасовка, где расположен дом Суденкова. Как следует из материалов дела, покупателя на имущество не нашлось, и срок приема заявок на аукцион продлили до 16 августа. В общей сложности, долги покойного перед кредиторами превышают 23 млн рублей.
Получить комментарий представителей Суденкова не удалось. Последние годы он жил один, а его единственная дочь уехала в Германию.
После крушения СССР Суденков в качестве замглавы областной администрации отвечал за внешнеэкономическую деятельность. После того, как его шеф Вадим Соловьев в 1996 году проиграл выборы Петру Сумину, Суденков потерял должность. Но уже в 1997 году он занял пост полномочного представителя президента в Челябинской области. Летом 2000 года полпредов в субъектах РФ сменили главные федеральные инспекторы, после чего Суденков ушел с госслужбы и занялся бизнесом. Скончался он в конце прошлой недели в возрасте 76 лет.
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