Экс-полпред президента в Челябинской области умер банкротом

24 июля 2023 в 08:44 Размер текста - 17 +

Николай Суденков не дожил до окончания аукциона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший полпред президента в Челябинской области Николай Суденков скончался банкротом, его имущество распродавалось с молотка. Это следует из базы судебных дел. «Решением Арбитражного суда Челябинской области Суденков Николай Родионович признан банкротом и введена процедура, применяемая в деле о банкротстве. Финансовым управляющим установлено, что за Суденковым зарегистрировано имущество, подлежащее реализации: ¾ земельного участка по адресу: Челябинск, мкр 39-й А, участок 12 (стр.). Цена лота установлена в 3 млн 137 тысяч 400 рублей», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Речь идет о земельном участке в элитном коттеджном поселке Тарасовка, где расположен дом Суденкова. Как следует из материалов дела, покупателя на имущество не нашлось, и срок приема заявок на аукцион продлили до 16 августа. В общей сложности, долги покойного перед кредиторами превышают 23 млн рублей. Получить комментарий представителей Суденкова не удалось. Последние годы он жил один, а его единственная дочь уехала в Германию. После крушения СССР Суденков в качестве замглавы областной администрации отвечал за внешнеэкономическую деятельность. После того, как его шеф Вадим Соловьев в 1996 году проиграл выборы Петру Сумину, Суденков потерял должность. Но уже в 1997 году он занял пост полномочного представителя президента в Челябинской области. Летом 2000 года полпредов в субъектах РФ сменили главные федеральные инспекторы, после чего Суденков ушел с госслужбы и занялся бизнесом. Скончался он в конце прошлой недели в возрасте 76 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший полпред президента в Челябинской области Николай Суденков скончался банкротом, его имущество распродавалось с молотка. Это следует из базы судебных дел. «Решением Арбитражного суда Челябинской области Суденков Николай Родионович признан банкротом и введена процедура, применяемая в деле о банкротстве. Финансовым управляющим установлено, что за Суденковым зарегистрировано имущество, подлежащее реализации: ¾ земельного участка по адресу: Челябинск, мкр 39-й А, участок 12 (стр.). Цена лота установлена в 3 млн 137 тысяч 400 рублей», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Речь идет о земельном участке в элитном коттеджном поселке Тарасовка, где расположен дом Суденкова. Как следует из материалов дела, покупателя на имущество не нашлось, и срок приема заявок на аукцион продлили до 16 августа. В общей сложности, долги покойного перед кредиторами превышают 23 млн рублей. Получить комментарий представителей Суденкова не удалось. Последние годы он жил один, а его единственная дочь уехала в Германию. После крушения СССР Суденков в качестве замглавы областной администрации отвечал за внешнеэкономическую деятельность. После того, как его шеф Вадим Соловьев в 1996 году проиграл выборы Петру Сумину, Суденков потерял должность. Но уже в 1997 году он занял пост полномочного представителя президента в Челябинской области. Летом 2000 года полпредов в субъектах РФ сменили главные федеральные инспекторы, после чего Суденков ушел с госслужбы и занялся бизнесом. Скончался он в конце прошлой недели в возрасте 76 лет.