20 июля 2023

Курганец до смерти избил товарища табуреткой

© Служба новостей «URA.RU»
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«Металлургмаш». Магнитогорск, металлургмаш, табурет
Курганец получил черепно-мозговую травму после ударов деревянным табуретом Фото:

Житель Шадринска Курганской области во время ссоры избил товарища до смерти. В качестве орудия мужчина использовал деревянный табурет. Об этом сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета по Курганской области.

«По данным следствия, в сентябре прошлого года потерпевший находился в гостях у обвиняемого, где мужчины в компании знакомых употребляли спиртное. В результате возникшей ссоры хозяин квартиры избил потерпевшего, используя в качестве орудия деревянный табурет. В результате действий обвиняемого скончался его 37-летний товарищ», — указано на сайте Следкома.

Сообщается, что для сокрытия преступления курганец перенес тело погибшего друга в подъезд. Там его нашли местные жители. По информации сотрудников ведомства, пострадавший мужчина скончался от закрытой черепно-мозговой травмы тяжелой степени. Суд приговорил обвиняемого к тюремному сроку на восемь с половиной лет. Отбывать наказание за преступление мужчина должен в исправительной колонии строго режима.

Ранее URA.RU писало, что курганец избивал шваброй сожительницу. Жителя одного из округов региона задержали. От полученный травм женщина скончалась.

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Житель Шадринска Курганской области во время ссоры избил товарища до смерти. В качестве орудия мужчина использовал деревянный табурет. Об этом сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета по Курганской области. «По данным следствия, в сентябре прошлого года потерпевший находился в гостях у обвиняемого, где мужчины в компании знакомых употребляли спиртное. В результате возникшей ссоры хозяин квартиры избил потерпевшего, используя в качестве орудия деревянный табурет. В результате действий обвиняемого скончался его 37-летний товарищ», — указано на сайте Следкома. Сообщается, что для сокрытия преступления курганец перенес тело погибшего друга в подъезд. Там его нашли местные жители. По информации сотрудников ведомства, пострадавший мужчина скончался от закрытой черепно-мозговой травмы тяжелой степени. Суд приговорил обвиняемого к тюремному сроку на восемь с половиной лет. Отбывать наказание за преступление мужчина должен в исправительной колонии строго режима. Ранее URA.RU писало, что курганец избивал шваброй сожительницу. Жителя одного из округов региона задержали. От полученный травм женщина скончалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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