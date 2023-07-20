Курганец до смерти избил товарища табуреткой

Курганец получил черепно-мозговую травму после ударов деревянным табуретом Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Шадринска Курганской области во время ссоры избил товарища до смерти. В качестве орудия мужчина использовал деревянный табурет. Об этом сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета по Курганской области.

«По данным следствия, в сентябре прошлого года потерпевший находился в гостях у обвиняемого, где мужчины в компании знакомых употребляли спиртное. В результате возникшей ссоры хозяин квартиры избил потерпевшего, используя в качестве орудия деревянный табурет. В результате действий обвиняемого скончался его 37-летний товарищ», — указано на сайте Следкома.

Сообщается, что для сокрытия преступления курганец перенес тело погибшего друга в подъезд. Там его нашли местные жители. По информации сотрудников ведомства, пострадавший мужчина скончался от закрытой черепно-мозговой травмы тяжелой степени. Суд приговорил обвиняемого к тюремному сроку на восемь с половиной лет. Отбывать наказание за преступление мужчина должен в исправительной колонии строго режима.

Ранее URA.RU писало, что курганец избивал шваброй сожительницу. Жителя одного из округов региона задержали. От полученный травм женщина скончалась.