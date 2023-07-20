В Кургане подросток выстрелил в лицо мужчине, который пожаловался на шум

В Кургане подросток выстрелил в лицо местному жителю, который сделал ему замечание из-за шумного поведения. Об этом сообщается в официальной группе регионального управления Следственного комитета в социальной сети «ВКонтакте».
«По данным следствия, в апреле текущего года несовершеннолетний обвиняемый в компании товарищей находился в одном из подъездов многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Красина в Кургане. На замечание местного жителя о шумном поведении компании и требование покинуть подъезд дома, обвиняемый совершил несколько выстрелов из имеющегося при себе пневматического пистолета мужчине в лицо», — указано в посте ведомства.
Сообщается, что подростка обвиняют в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. В настоящий момент молодой человек находится под подпиской о невыезде. Курганские следователи собрали доказательную базу. По информации сотрудников Следкома, материалы уголовного дела переданы в суд.
Ранее URA.RU писало, что курганец до смерти избил товарища табуреткой. Чтобы избежать наказания, мужчины вынес пострадавшего в подъезд дома.
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