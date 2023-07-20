Мэр Нового Уренгоя Воронов: в городе за лето отремонтируют более 45 км дорог

Андрей Воронов превратил Новый Уренгой в большую стройку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новом Уренгое в летнем сезоне будет отремонтировано более 45 километров дорожного полотна. Город превращается в большую стройку, сообщил мэр газовой столицы Андрей Воронов.

«Новый Уренгой — большая стройка. Такого объема дорожных работ, как в этом году, никогда не было за всю историю нашего города — 45,5 километров — это и строительство дорог, и реконструкции, капитальный и текущий ремонт», — сообщил в личном telegram-канале Андрей Воронов.

Дорожники работают в две смены. Им удалось отремонтировать участки дорог на улицах Таежная и Магистральная без перекрытия движения. Воронов сообщил, что в городе появится пятикилометровая велодорожка, самая протяженная в округе.

Ранее URA.RU рассказало, что Андрей Воронов проверил состояние дорог, совершив велопрогулку по Новому Уренгою. Также он проинспектировал новый терминал аэропорта.

Свежеотремонтированные дороги в Новом Уренгое Фото: telegram-канал Андрея Воронова — https://t.me/VORONOV89/5383