В Новом Уренгое в летнем сезоне будет отремонтировано более 45 километров дорожного полотна. Город превращается в большую стройку, сообщил мэр газовой столицы Андрей Воронов.
«Новый Уренгой — большая стройка. Такого объема дорожных работ, как в этом году, никогда не было за всю историю нашего города — 45,5 километров — это и строительство дорог, и реконструкции, капитальный и текущий ремонт», — сообщил в личном telegram-канале Андрей Воронов.
Дорожники работают в две смены. Им удалось отремонтировать участки дорог на улицах Таежная и Магистральная без перекрытия движения. Воронов сообщил, что в городе появится пятикилометровая велодорожка, самая протяженная в округе.
Ранее URA.RU рассказало, что Андрей Воронов проверил состояние дорог, совершив велопрогулку по Новому Уренгою. Также он проинспектировал новый терминал аэропорта.
Свежеотремонтированные дороги в Новом Уренгое
Фото: telegram-канал Андрея Воронова — https://t.me/VORONOV89/5383
Укладка асфальта в Новом Уренгое
Фото: telegram-канал Андрея Воронова — https://t.me/VORONOV89/5383
В Новом Уренгое в летнем сезоне будет отремонтировано более 45 километров дорожного полотна. Город превращается в большую стройку, сообщил мэр газовой столицы Андрей Воронов. «Новый Уренгой — большая стройка. Такого объема дорожных работ, как в этом году, никогда не было за всю историю нашего города — 45,5 километров — это и строительство дорог, и реконструкции, капитальный и текущий ремонт», — сообщил в личном telegram-канале Андрей Воронов. Дорожники работают в две смены. Им удалось отремонтировать участки дорог на улицах Таежная и Магистральная без перекрытия движения. Воронов сообщил, что в городе появится пятикилометровая велодорожка, самая протяженная в округе. Ранее URA.RU рассказало, что Андрей Воронов проверил состояние дорог, совершив велопрогулку по Новому Уренгою. Также он проинспектировал новый терминал аэропорта.