20 июля 2023

Мэр Нового Уренгоя превратил город в стройку. Фото

Мэр Нового Уренгоя Воронов: в городе за лето отремонтируют более 45 км дорог
© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Коли Мяготина. Курган, улица коли мяготина, ремонт дороги
Андрей Воронов превратил Новый Уренгой в большую стройку Фото:

В Новом Уренгое в летнем сезоне будет отремонтировано более 45 километров дорожного полотна. Город превращается в большую стройку, сообщил мэр газовой столицы Андрей Воронов.

«Новый Уренгой — большая стройка. Такого объема дорожных работ, как в этом году, никогда не было за всю историю нашего города — 45,5 километров — это и строительство дорог, и реконструкции, капитальный и текущий ремонт», — сообщил в личном telegram-канале Андрей Воронов.

Дорожники работают в две смены. Им удалось отремонтировать участки дорог на улицах Таежная и Магистральная без перекрытия движения. Воронов сообщил, что в городе появится пятикилометровая велодорожка, самая протяженная в округе.

Ранее URA.RU рассказало, что Андрей Воронов проверил состояние дорог, совершив велопрогулку по Новому Уренгою. Также он проинспектировал новый терминал аэропорта.

Свежеотремонтированные дороги в Новом Уренгое
Свежеотремонтированные дороги в Новом Уренгое
Фото:
Укладка асфальта в Новом Уренгое
Укладка асфальта в Новом Уренгое
Фото:

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В Новом Уренгое в летнем сезоне будет отремонтировано более 45 километров дорожного полотна. Город превращается в большую стройку, сообщил мэр газовой столицы Андрей Воронов. «Новый Уренгой — большая стройка. Такого объема дорожных работ, как в этом году, никогда не было за всю историю нашего города — 45,5 километров — это и строительство дорог, и реконструкции, капитальный и текущий ремонт», — сообщил в личном telegram-канале Андрей Воронов. Дорожники работают в две смены. Им удалось отремонтировать участки дорог на улицах Таежная и Магистральная без перекрытия движения. Воронов сообщил, что в городе появится пятикилометровая велодорожка, самая протяженная в округе. Ранее URA.RU рассказало, что Андрей Воронов проверил состояние дорог, совершив велопрогулку по Новому Уренгою. Также он проинспектировал новый терминал аэропорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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