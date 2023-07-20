Глава курганского округа пригрозил местным жителям проблемами с отоплением

Жители курганского округа могут остаться без тепла из-за долгов перед ресурсоснабжающим предприятием Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Далматовском округе Курганской области может сорваться начало отопительного сезона из-за долгов местного населения перед муниципальным предприятием «Теплоэнергия» в размере 26 млн руб. Об этом сообщил глава курганского округа Александр Столбов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Все мы любим жить в комфортных условиях, в тепле, но почему-то не все любят оплачивать услуги, предоставляемые ресурсоснабжающими организациями. В связи с чем начало отопительного сезона в Далматовском округе уже находится на грани срыва. Причина — огромные долги населения за тепло, которые достигли 26 млн рублей», — сообщает Столбов. Если долги не будут погашены, начало отопительного сезона, который обеспечивает «Теплоэнергия», по словам Столбова, может быть отложено на неопределенный срок.



Предприятию необходимы деньги для подготовки к предстоящему отопительному периоду и для проведения ремонтных работ на теплотрассах и паровом котле. Также «Теплоэнергии» необходимо срочно закрыть долги перед поставщиками газа, которые составили 10 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что жители и организации 11 поселков Кургана в общей сложности задолжали ресурсоснабжающим организациям 150 млн рублей за тепло и горячую воду. За услуги не заплатили жители 676 домов.