На продажу выставляют не только кофейни и фаст-фуд, но и элитные рестораны Фото: Размик Закарян © URA.RU

Тюменские рестораторы начали массово продавать не только кофейни и точки быстрого питания, но и топовые рестораны в самых проходимых городских районах. Больше двух десятков объявлений о продаже общепита разместили бизнесмены на доске Avito.

«Продается процветающий кафе-ресторан, успешно работающий на рынке уже пять лет. Продается по причине переориентации на другую сферу деятельности и переезд в другой город. Цена обсуждается индивидуально с заинтересованными покупателями», — говорится в одном из объявлений.

Автор еще одного объявления, владелец лаунж-бара в центре Тюмени, рассказал URA.RU, что сейчас в ресторанном бизнесе почти нет успешных игроков. «Исключение — владельцы крупных элитных сетей либо сетей фаст-фуда, там конкретная аудитория, которая будет посещать эти заведения всегда. У остальных из-за изменений цен сейчас идет отток клиентов», — добавил собеседник URA.RU.

Ранее агентство рассказало, что тюменцы стали реже посещать рестораны стандарт-класса и кофейни. Причина — постепенное повышение среднего чека в таких заведениях.