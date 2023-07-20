20 июля 2023

В Тюмени началась волна продаж ресторанного бизнеса. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан "Мечтатели". Екатеринбург, мечтатели ресторан
На продажу выставляют не только кофейни и фаст-фуд, но и элитные рестораны Фото:

Тюменские рестораторы начали массово продавать не только кофейни и точки быстрого питания, но и топовые рестораны в самых проходимых городских районах. Больше двух десятков объявлений о продаже общепита разместили бизнесмены на доске Avito.

«Продается процветающий кафе-ресторан, успешно работающий на рынке уже пять лет. Продается по причине переориентации на другую сферу деятельности и переезд в другой город. Цена обсуждается индивидуально с заинтересованными покупателями», — говорится в одном из объявлений.

Автор еще одного объявления, владелец лаунж-бара в центре Тюмени, рассказал URA.RU, что сейчас в ресторанном бизнесе почти нет успешных игроков. «Исключение — владельцы крупных элитных сетей либо сетей фаст-фуда, там конкретная аудитория, которая будет посещать эти заведения всегда. У остальных из-за изменений цен сейчас идет отток клиентов», — добавил собеседник URA.RU.

Ранее агентство рассказало, что тюменцы стали реже посещать рестораны стандарт-класса и кофейни. Причина — постепенное повышение среднего чека в таких заведениях.

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Тюменские рестораторы начали массово продавать не только кофейни и точки быстрого питания, но и топовые рестораны в самых проходимых городских районах. Больше двух десятков объявлений о продаже общепита разместили бизнесмены на доске Avito. «Продается процветающий кафе-ресторан, успешно работающий на рынке уже пять лет. Продается по причине переориентации на другую сферу деятельности и переезд в другой город. Цена обсуждается индивидуально с заинтересованными покупателями», — говорится в одном из объявлений. Автор еще одного объявления, владелец лаунж-бара в центре Тюмени, рассказал URA.RU, что сейчас в ресторанном бизнесе почти нет успешных игроков. «Исключение — владельцы крупных элитных сетей либо сетей фаст-фуда, там конкретная аудитория, которая будет посещать эти заведения всегда. У остальных из-за изменений цен сейчас идет отток клиентов», — добавил собеседник URA.RU. Ранее агентство рассказало, что тюменцы стали реже посещать рестораны стандарт-класса и кофейни. Причина — постепенное повышение среднего чека в таких заведениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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