Тюменские рестораторы теряют клиентов, изменяя стоимость среднего чека

Средний чек в тюменских заведениях общепита за год вырос на 5-8% в зависимости от класса обслуживания Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Тюмени в последний месяц стали чаще выбирать домашнюю еду ресторанам из-за того, что в заведениях общепита повышается стоимость среднего чека. О снижении потока клиентов рассказал URA.RU владелец одного из ресторанов областной столицы.

«Реже стали приходить даже постоянные клиенты, кто у нас бывал 2-3 раза в неделю на бизнес-ланч. Вынуждено подняли цены, потому что некоторые продукты дорожают, коммунальные расходы тоже растут. Общаюсь с коллегами, так не у всех, в сегменте дорогих элитных ресторанов такой тенденции нет, у фаст-фуда тоже дела идут стабильно. А в среднем бизнес-классе чувствуем изменения, это, как правило, та публика, которая сильнее всего реагирует на изменения стоимости чека», — поделился собеседник URA.RU.

В тюменской сети ресторанов «Максим» Ларисы Невидайло URA.RU рассказали, что для них июнь 2023 года стал, наоборот, одним из самых удачных за последние годы. «Возможно, это связано с тем, что еда сейчас стала самым простым способом получения удовольствия и самым доступным способом пообщаться с друзьями и коллегами. Никаких глобальных изменений и повышений цен в нашей сети в этом году не было», — пояснил URA.RU помощник ресторатора.

Ранее агентство рассказало, что сеть кофеен холдинга «Максим» ждет серьезная реорганизация. Их разделят на тематические группы и объединят в одну сеть с кондитериями.