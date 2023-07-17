17 июля 2023

Тюменские рестораторы теряют клиентов, изменяя стоимость среднего чека

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с владельцем ресторана Mio Максимом Кимом. Екатеринбург, mio ресторан
Средний чек в тюменских заведениях общепита за год вырос на 5-8% в зависимости от класса обслуживания Фото:

Жители Тюмени в последний месяц стали чаще выбирать домашнюю еду ресторанам из-за того, что в заведениях общепита повышается стоимость среднего чека. О снижении потока клиентов рассказал URA.RU владелец одного из ресторанов областной столицы.

«Реже стали приходить даже постоянные клиенты, кто у нас бывал 2-3 раза в неделю на бизнес-ланч. Вынуждено подняли цены, потому что некоторые продукты дорожают, коммунальные расходы тоже растут. Общаюсь с коллегами, так не у всех, в сегменте дорогих элитных ресторанов такой тенденции нет, у фаст-фуда тоже дела идут стабильно. А в среднем бизнес-классе чувствуем изменения, это, как правило, та публика, которая сильнее всего реагирует на изменения стоимости чека», — поделился собеседник URA.RU.

В тюменской сети ресторанов «Максим» Ларисы Невидайло URA.RU рассказали, что для них июнь 2023 года стал, наоборот, одним из самых удачных за последние годы. «Возможно, это связано с тем, что еда сейчас стала самым простым способом получения удовольствия и самым доступным способом пообщаться с друзьями и коллегами. Никаких глобальных изменений и повышений цен в нашей сети в этом году не было», — пояснил URA.RU помощник ресторатора.

Ранее агентство рассказало, что сеть кофеен холдинга «Максим» ждет серьезная реорганизация. Их разделят на тематические группы и объединят в одну сеть с кондитериями.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Тюмени в последний месяц стали чаще выбирать домашнюю еду ресторанам из-за того, что в заведениях общепита повышается стоимость среднего чека. О снижении потока клиентов рассказал URA.RU владелец одного из ресторанов областной столицы. «Реже стали приходить даже постоянные клиенты, кто у нас бывал 2-3 раза в неделю на бизнес-ланч. Вынуждено подняли цены, потому что некоторые продукты дорожают, коммунальные расходы тоже растут. Общаюсь с коллегами, так не у всех, в сегменте дорогих элитных ресторанов такой тенденции нет, у фаст-фуда тоже дела идут стабильно. А в среднем бизнес-классе чувствуем изменения, это, как правило, та публика, которая сильнее всего реагирует на изменения стоимости чека», — поделился собеседник URA.RU. В тюменской сети ресторанов «Максим» Ларисы Невидайло URA.RU рассказали, что для них июнь 2023 года стал, наоборот, одним из самых удачных за последние годы. «Возможно, это связано с тем, что еда сейчас стала самым простым способом получения удовольствия и самым доступным способом пообщаться с друзьями и коллегами. Никаких глобальных изменений и повышений цен в нашей сети в этом году не было», — пояснил URA.RU помощник ресторатора. Ранее агентство рассказало, что сеть кофеен холдинга «Максим» ждет серьезная реорганизация. Их разделят на тематические группы и объединят в одну сеть с кондитериями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...