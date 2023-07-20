Туи, которые якобы приснились Шумкову, забрали на реанимацию

В Кургане сгоревшие туи будут восстанавливать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане сгоревшие туи, которые якобы приснились главе региона Вадиму Шумкову, забрали, чтобы восстановить им прежнее состояние. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в департаменте развития городского хозяйства.

«В связи с установившейся аномально жаркой погодой в городе Кургане крона туй, которые находились непосредственно на солнце, — пожелтела. В настоящее время данные туи перевезены в темное влажное место, проводится их орошение прохладной водой и препаратами, стимулирующими рост новой хвои для приобретения прежней окраски», — рассказали URA.RU чиновники.

По наблюдениям корреспондента, всего в городе осталось 25 туй. В департаменте развития горхозяйства журналисту пояснили, что всего в городе было высажено 30 деревьев данной породы. Всего на реанимацию забрали пять туй.

Информацию о том, что установка туй может быть связана со сном курганского губернатора появилась от инсайдеров. В правительстве Курганской области ходит байка, что туи, появились в горсаду после сна, который приснился губернатору Вадиму Шумкову. При этом сплетники отмечают, что деревья, по всей вероятности, закуплены на бюджетные средства.

Ранее URA.RU писало, что рядом со зданием правительства Курганской области заменили сгоревшие туи. На их место поставили те, что также стояли в городе, но сохранились из-за нахождения в тени. Инициатором установки туй стал губернатор Шумков.