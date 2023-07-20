В Кургане заменили сгоревшие туи из-за жары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане рядом со зданием регионального правительства заменили сгоревшие из-за аномальной жары туи. Об этом сообщают жители города в социальных сетях. Уже зеленые туи заметил корреспондент URA.RU.

«Сегодня под покровом ночи погибшие туи были вывезены. На их место переставили еще живые деревья, которые стояли рядом с Дворцом детского творчества. И все это за счет бюджета и налогоплательщиков», — указано в посте группы «Оригинальный Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

Своими глазами уже позеленевшие туи увидела и корреспондент URA.RU. Те деревья, которые пострадали из-за жаркой погоды, в данный момент отсутствуют. В комментариях под постом, пользователи социальной сети ответили, что рядом с Дворцом детского творчества туи сохранились из-за того, что они находились в тени.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Кургана. На момент Публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения ответа на запрос.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане начинали засыхать туи возле правительства. Из-за продолжительной засухи и аномальной высоких температур начали подгорать деревья.