20 июля 2023

На конкурс главы города в ЯНАО заявился главный претендент. Инсайд URA.RU подтвердился

Замглавы Губкинского Бандурко подал документы для участия в конкурсе на пост мэра
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Бандурко заявил об участии в конкурсе на пост главы Фото:

Первый заместитель экс-главы Губкинского Андрея Гаранина (ЯНАО) Андрей Бандурко подал документы для участия в конкурсе на пост мэра. Об этом он заявил в своих соцсетях.

«Подал документы для конкурса на пост главы города. Процветание Губкинского — моя главная цель. Сейчас с командой занимаемся разработкой стратегии развития нашего города на ближайшие пять лет. Представлю ее перед депутатами и комиссией в августе», — сообщил Бандурко в telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Гаранин покинул пост главы Губкинского в связи с повышением. Он перебрался в Салехард, где будет курировать вопросы природопользования, экологии и ТЭК. Источники называли его самым вероятным преемником первого заместителя Андрея Бандурко.

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Первый заместитель экс-главы Губкинского Андрея Гаранина (ЯНАО) Андрей Бандурко подал документы для участия в конкурсе на пост мэра. Об этом он заявил в своих соцсетях. «Подал документы для конкурса на пост главы города. Процветание Губкинского — моя главная цель. Сейчас с командой занимаемся разработкой стратегии развития нашего города на ближайшие пять лет. Представлю ее перед депутатами и комиссией в августе», — сообщил Бандурко в telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Гаранин покинул пост главы Губкинского в связи с повышением. Он перебрался в Салехард, где будет курировать вопросы природопользования, экологии и ТЭК. Источники называли его самым вероятным преемником первого заместителя Андрея Бандурко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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