На конкурс главы города в ЯНАО заявился главный претендент. Инсайд URA.RU подтвердился

Замглавы Губкинского Бандурко подал документы для участия в конкурсе на пост мэра

21 июля 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

Андрей Бандурко заявил об участии в конкурсе на пост главы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Первый заместитель экс-главы Губкинского Андрея Гаранина (ЯНАО) Андрей Бандурко подал документы для участия в конкурсе на пост мэра. Об этом он заявил в своих соцсетях. «Подал документы для конкурса на пост главы города. Процветание Губкинского — моя главная цель. Сейчас с командой занимаемся разработкой стратегии развития нашего города на ближайшие пять лет. Представлю ее перед депутатами и комиссией в августе», — сообщил Бандурко в telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Гаранин покинул пост главы Губкинского в связи с повышением. Он перебрался в Салехард, где будет курировать вопросы природопользования, экологии и ТЭК. Источники называли его самым вероятным преемником первого заместителя Андрея Бандурко.

Первый заместитель экс-главы Губкинского Андрея Гаранина (ЯНАО) Андрей Бандурко подал документы для участия в конкурсе на пост мэра. Об этом он заявил в своих соцсетях. «Подал документы для конкурса на пост главы города. Процветание Губкинского — моя главная цель. Сейчас с командой занимаемся разработкой стратегии развития нашего города на ближайшие пять лет. Представлю ее перед депутатами и комиссией в августе», — сообщил Бандурко в telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Гаранин покинул пост главы Губкинского в связи с повышением. Он перебрался в Салехард, где будет курировать вопросы природопользования, экологии и ТЭК. Источники называли его самым вероятным преемником первого заместителя Андрея Бандурко.