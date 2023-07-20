Первый заместитель экс-главы Губкинского Андрея Гаранина (ЯНАО) Андрей Бандурко подал документы для участия в конкурсе на пост мэра. Об этом он заявил в своих соцсетях.
«Подал документы для конкурса на пост главы города. Процветание Губкинского — моя главная цель. Сейчас с командой занимаемся разработкой стратегии развития нашего города на ближайшие пять лет. Представлю ее перед депутатами и комиссией в августе», — сообщил Бандурко в telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Гаранин покинул пост главы Губкинского в связи с повышением. Он перебрался в Салехард, где будет курировать вопросы природопользования, экологии и ТЭК. Источники называли его самым вероятным преемником первого заместителя Андрея Бандурко.
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