В гордуму Тюмени выдвинулись кандидаты, судимые за кражу и угон

В гордуму Тюмени идут четверо кандидатов с уголовным прошлым Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

КПРФ и «Коммунисты России» выдвинули в депутаты гордумы Тюмени кандидатов, имевших судимости. Информация об этом опубликована на сайте избирательной комиссии Тюменской области.

Согласно документу, Иван Милютин («Коммунисты России», выдвинут по округу №22) был судим за угон, его однопартиец Эдуард Колмаков (округ №5) — за умышленное причинение легкого вреда здоровью, а член КПРФ Чигали Алимов (округ №15) — за кражу. На момент выдвижения все судимости уже сняты или погашены.

Ранее URA.RU писало, что «Коммунисты России» также выдвинули в депутаты гордумы уклониста от военной службы Дениса Миронова. Выборы в представительный орган пройдут 10 сентября.