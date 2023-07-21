В гордуму Тюмени выдвинулись кандидаты, судимые за кражу и угон

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Заседание тюменской городской думы. Тюмень, зал заседаний гордумы тюмени
В гордуму Тюмени идут четверо кандидатов с уголовным прошлым Фото:

КПРФ и «Коммунисты России» выдвинули в депутаты гордумы Тюмени кандидатов, имевших судимости. Информация об этом опубликована на сайте избирательной комиссии Тюменской области.

Согласно документу, Иван Милютин («Коммунисты России», выдвинут по округу №22) был судим за угон, его однопартиец Эдуард Колмаков (округ №5) — за умышленное причинение легкого вреда здоровью, а член КПРФ Чигали Алимов (округ №15) — за кражу. На момент выдвижения все судимости уже сняты или погашены.

Ранее URA.RU писало, что «Коммунисты России» также выдвинули в депутаты гордумы уклониста от военной службы Дениса Миронова. Выборы в представительный орган пройдут 10 сентября.

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КПРФ и «Коммунисты России» выдвинули в депутаты гордумы Тюмени кандидатов, имевших судимости. Информация об этом опубликована на сайте избирательной комиссии Тюменской области. Согласно документу, Иван Милютин («Коммунисты России», выдвинут по округу №22) был судим за угон, его однопартиец Эдуард Колмаков (округ №5) — за умышленное причинение легкого вреда здоровью, а член КПРФ Чигали Алимов (округ №15) — за кражу. На момент выдвижения все судимости уже сняты или погашены. Ранее URA.RU писало, что «Коммунисты России» также выдвинули в депутаты гордумы уклониста от военной службы Дениса Миронова. Выборы в представительный орган пройдут 10 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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