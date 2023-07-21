В МИД рассказали, как прекращение «зерновой сделки» скажется на голодающих странах

МИД РФ: Россия будет учитывать интересы голодающих стран после прекращения зерновой сделки

21 июля 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

Россия продолжит оказывать помощь голодающим странам, подчеркнули Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Министерство иностранных дел РФ (МИД) будет учитывать особенности прекращения зерновой сделки для африканских стран, чтобы те не ощутили негативных последствий. Об этом заявила заместитель главы ведомства Сергей Вершинин. «Мы понимаем ту озабоченность которая может возникнуть у наших африканских друзей. Эти озабоченности будут учтены. <…> Кормовые культуры не влияют на положение в странах, где борются с голодом. Понятно, какой объем может дать Россия, если ее не сдерживать санкциями, и какой Украина», — подчеркнул Сергей Вершинин в ходе брифинга. Он отметил, что 900 тысяч тонн объема зерна ушли в страны Африки. Контакты между странами по урегулированию ситуации с продовольствием продолжаются. Он отметил, что за время сделки Россия экспортировала 60 миллионов тонн зерна, в то время как Украина — 47 миллионов. Россия вышла из зерновой сделки 17 июля. Президент РФ Владимир Путин обещал вернуться, если будут учтены российские договоренности странами Запада.

Министерство иностранных дел РФ (МИД) будет учитывать особенности прекращения зерновой сделки для африканских стран, чтобы те не ощутили негативных последствий. Об этом заявила заместитель главы ведомства Сергей Вершинин. «Мы понимаем ту озабоченность которая может возникнуть у наших африканских друзей. Эти озабоченности будут учтены. <…> Кормовые культуры не влияют на положение в странах, где борются с голодом. Понятно, какой объем может дать Россия, если ее не сдерживать санкциями, и какой Украина», — подчеркнул Сергей Вершинин в ходе брифинга. Он отметил, что 900 тысяч тонн объема зерна ушли в страны Африки. Контакты между странами по урегулированию ситуации с продовольствием продолжаются. Он отметил, что за время сделки Россия экспортировала 60 миллионов тонн зерна, в то время как Украина — 47 миллионов. Россия вышла из зерновой сделки 17 июля. Президент РФ Владимир Путин обещал вернуться, если будут учтены российские договоренности странами Запада.